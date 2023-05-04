Манчестер Сити – Вест Хэм – 3:0. Рекорд Холанда. Видео голов и обзор матча

3 мая состоялся перенесенный матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» (3:0).

Один из голов забил лучший бомбардир АПЛ в этом сезоне Эрлинг Холанд. Проведя 35-й гол в 33 матчах, он установил рекорд АПЛ по голам в сезоне. Норвежец превзошел достижения Эндрю Коула и Алана Ширера (по 34 гола).

АПЛ. 28-й тур, 3 мая

Манчестер Сити – Вест Хэм – 3:0

Голы: Аке, 50, Холанд, 70, Фоден, 85