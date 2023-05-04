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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
03.05.2023 22:00 – FT 3 : 0
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 мая 2023, 01:00 | Обновлено 04 мая 2023, 01:29
73
0

Манчестер Сити – Вест Хэм – 3:0. Рекорд Холанда. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор перенесенной игры 28-го тура Английской Премьер-лиги

04 мая 2023, 01:00 | Обновлено 04 мая 2023, 01:29
73
0
Манчестер Сити – Вест Хэм – 3:0. Рекорд Холанда. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

3 мая состоялся перенесенный матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» (3:0).

Один из голов забил лучший бомбардир АПЛ в этом сезоне Эрлинг Холанд. Проведя 35-й гол в 33 матчах, он установил рекорд АПЛ по голам в сезоне. Норвежец превзошел достижения Эндрю Коула и Алана Ширера (по 34 гола).

АПЛ. 28-й тур, 3 мая

Манчестер Сити – Вест Хэм – 3:0

Голы: Аке, 50, Холанд, 70, Фоден, 85

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Натан Эйк (Манчестер Сити).
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Источник Sport.ua
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