03.05.2023 22:00 – FT 3 : 0
Англия04 мая 2023, 01:00 | Обновлено 04 мая 2023, 01:29
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Манчестер Сити – Вест Хэм – 3:0. Рекорд Холанда. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор перенесенной игры 28-го тура Английской Премьер-лиги
04 мая 2023, 01:00 | Обновлено 04 мая 2023, 01:29
73
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3 мая состоялся перенесенный матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» (3:0).
Один из голов забил лучший бомбардир АПЛ в этом сезоне Эрлинг Холанд. Проведя 35-й гол в 33 матчах, он установил рекорд АПЛ по голам в сезоне. Норвежец превзошел достижения Эндрю Коула и Алана Ширера (по 34 гола).
АПЛ. 28-й тур, 3 мая
Манчестер Сити – Вест Хэм – 3:0
Голы: Аке, 50, Холанд, 70, Фоден, 85
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Натан Эйк (Манчестер Сити).
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