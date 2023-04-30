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Чемпионат Украины
Оболонь
29.04.2023 15:30 – FT 1 : 2
Карпаты Львов
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Украина. Первая лига
30 апреля 2023, 07:31 | Обновлено 30 апреля 2023, 08:05
2005
1

Оболонь – Карпаты – 1:2. Скандал, шедевр на 90+11. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча Первой лиги чемпионата Украины

30 апреля 2023, 07:31 | Обновлено 30 апреля 2023, 08:05
2005
1
Оболонь – Карпаты – 1:2. Скандал, шедевр на 90+11. Видео голов и обзор
ПФЛ

В субботу, 29 апреля, состоялся матч Первой лиги чемпионата Украины.

«Карпаты» вырвали победу в гостях у «Оболони» (2:1). Киевская команда осталась в меньшинстве на 65-й минуте, с поля был удален Тарас Мороз.

Победный гол был забил Иван Бобко на 90+11 минуте прямым ударом со штрафного в девятку.

После игры президент Оболони Александр Слободян высказал мнение, что львовяне приехали на матч со своими судьями.

Первая лига, 29 апреля

Оболонь – Карпаты – 1:2

Голы: Дмитрий Фатеев, 87 – Алексей Хобленко, 57, Иван Бобко, 90+11.

Удаление: Тарас Мороз, 65 (Оболонь).

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Когут (Карпаты Львов).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Фатеев (Оболонь).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (Карпаты Львов).
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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Первая лига Украины Оболонь Киев видео голов и обзор Алексей Хобленко Иван Бобко Дмитрий Фатеев Тарас Мороз удаление с поля
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Это стало ясно после того как Оболонь вдруг сравняла счёт в меньшинстве.)  Во Львове будет так же и Карпаты вытащат в УПЛ. Будет интересно если они попадут на переходные матчи против Руха.
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