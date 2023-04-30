Оболонь – Карпаты – 1:2. Скандал, шедевр на 90+11. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча Первой лиги чемпионата Украины
В субботу, 29 апреля, состоялся матч Первой лиги чемпионата Украины.
«Карпаты» вырвали победу в гостях у «Оболони» (2:1). Киевская команда осталась в меньшинстве на 65-й минуте, с поля был удален Тарас Мороз.
Победный гол был забил Иван Бобко на 90+11 минуте прямым ударом со штрафного в девятку.
После игры президент Оболони Александр Слободян высказал мнение, что львовяне приехали на матч со своими судьями.
Первая лига, 29 апреля
Оболонь – Карпаты – 1:2
Голы: Дмитрий Фатеев, 87 – Алексей Хобленко, 57, Иван Бобко, 90+11.
Удаление: Тарас Мороз, 65 (Оболонь).
Видеообзор матча
События матча
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