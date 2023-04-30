В субботу, 29 апреля, состоялся матч Первой лиги чемпионата Украины.

«Карпаты» вырвали победу в гостях у «Оболони» (2:1). Киевская команда осталась в меньшинстве на 65-й минуте, с поля был удален Тарас Мороз.

Победный гол был забил Иван Бобко на 90+11 минуте прямым ударом со штрафного в девятку.

После игры президент Оболони Александр Слободян высказал мнение, что львовяне приехали на матч со своими судьями.

Первая лига, 29 апреля

Оболонь – Карпаты – 1:2

Голы: Дмитрий Фатеев, 87 – Алексей Хобленко, 57, Иван Бобко, 90+11.

Удаление: Тарас Мороз, 65 (Оболонь).

Видеообзор матча