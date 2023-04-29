29.04.2023 15:30 - : -
Украина. Первая лига29 апреля 2023, 13:50 | Обновлено 29 апреля 2023, 14:02
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Кремень – Эпицентр, Оболонь – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 апреля видеотрансляции матчей тура Первой лиги
29 апреля 2023, 13:50 | Обновлено 29 апреля 2023, 14:02
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29 апреля проходят очередные поединки Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Первая лига. 29 апреля
13:00. Кремень – Эпицентр
14:00. Диназ – Полтава
15:30. Оболонь – Карпаты
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