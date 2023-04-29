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Оболонь
29.04.2023 15:30 - : -
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Украина. Первая лига
29 апреля 2023, 13:50 | Обновлено 29 апреля 2023, 14:02
103
0

Кремень – Эпицентр, Оболонь – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 апреля видеотрансляции матчей тура Первой лиги

29 апреля 2023, 13:50 | Обновлено 29 апреля 2023, 14:02
103
0
Кремень – Эпицентр, Оболонь – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Оболонь

29 апреля проходят очередные поединки Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Первая лига. 29 апреля

13:00. Кремень – Эпицентр

14:00. Диназ – Полтава

15:30. Оболонь – Карпаты

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Оболонь – Карпаты. Прогноз и анонс на матч Первой лиги
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Источник Sport.ua
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