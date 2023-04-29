Карпаты вырвали победу у Оболони на 90+11, успех Эпицентра, ничья Диназа

В субботу, 29 апреля, состоялись 3 матча Первой лиги Украины: 2 поединка в Чемпионской группе и 1 – в группе выбывания.

«Диназ» и «Полтава» сыграли вничью со счетом 2:2 в игре 4-го тура группы вылета. Полтавчане выигрывали 2:0 после первого тайма, но дважды пропустили во второй 45-минутке.

Два поединка Чемпионской группы закончились с одинаковым счетом – 2:1 в пользу гостей. «Эпицентр» обыграл «Кремень», а «Карпаты» вырвали победу у «Оболони» на 90+11-й минуте.

Первая лига Украины. 4-й тур

Группа выбывания:

Диназ – Полтава – 2:2

Голы: Оринчак, 65, Кириченко, 74 – Костенко, 21, Горжуй, 43

Чемпионская группа:

Кремень – Эпицентр – 1:2

Голы: Галата, 90 – Ляшенко, 27, Мирончук, 87

Оболонь – Карпаты – 1:2

Голы: Фатеев, 87 – Хобленко, 57, Бобко, 90+11

Удаление: Мороз, 65