В субботу, 29 апреля, в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена» состоится матч четвертого тура чемпионской группы Первой лиги Украины по футболу, в котором сыграют киевская «Оболонь» и львовские «Карпаты». Стартовый свисток рефери Дмитрия Евтухова из Днепра прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Оболонь



С каждым последующим туром все четче становится понятно, какие команды будут идти до последнего в погоне за места в Премьер-лиге на следующий сезон, а каким предстоит просто завершать участие в чемпионской группе з задачей сохранения собственной репутации. В этом контексте киевская «Оболонь» принадлежит именно к первой группе команд, и за счет осторожных шагов вполне уверенно продвигалась вверх по турнирной таблице. Дошло до того, что именно коллектив Валерия Иващенко сейчас возглавляет чемпионскую гонку.

Впереди еще командам предстоит пройти через месяц серьезных испытаний, но календарь в этом контексте будет играть на руку «пивоварам». После «Карпат» они вновь сыграют против «Нивы» и «Эпицентра», и есть все поводы полагать, что к тому моменту этих два соперника уже точно не будут ни на что претендовать. А тут еще и конкуренты как по заказу в прошлом туре синхронно оступились, что и позволило столичному клубу оторваться сразу на два очка от ближайшего преследователя. Уже точно очевидно, что «Оболонь» будет принимать участие, как минимум, в переходных матчах. А вот сможет ли команда зацепиться за прямую путевку – большой вопрос. Если что-то придумает с результативностью, то точно сможет, но главное, чтобы практически идеальная оборона при этом не пострадала.

Карпаты



Львовские «Карпаты» в свою очередь еще не имеют полной уверенности в том, что попадут в верхнюю четверку команд Первой лиги. В команде Андрея Тлумака собрались известные даже на уровне УПЛ футболисты, но даже такая опытная кадровая обойма не позволяет «львам» с уверенностью говорить о борьбе за прямое попадание в «элитный» дивизион. «Карпаты» идут сейчас на четвертой строчке, но куда больше должен волновать их тот факт, что забитых мячей у них меньше, чем пропущенных в последних девяти матчах (7 против 8).

Несмотря на это, старт чемпионской группы для команды можно считать вполне успешным. «Кремень» был обыгран относительно легко (2:0), не было пропущенных голов и в успешной игре против «Металлурга» (1:0), однако з «ЛНЗ» пришлось побороться и стали заметны первые проблемы в 2023 году (1:1). Лишь опыт Дениса Кожанова спас ту игру для львовян на последних минутах, но полагаться исключительно на одного игрока «Карпатам» не приходится. Календарь у них крайне тяжелый, поэтому далеко не факт, что футболистов Тлумака мы в итоге увидим даже в переходных матчах.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 31-летний Дмитрий Евтухов из Днепра, который на своем счету имеет уже 7 матчей в рамках первого дивизиона. Боковыми рефери станут Алексей Миронов и Михаил Юхименко, а резервным арбитром отработает Артем Михайлюк. У Евтухова есть опыт проведения матчей с участием «Оболони» – 1 победа, тогда как с «Карпатами» он еще не пересекался.

Ориентировочные составы



«Оболонь»: Федоривский – Фатеев, Карась, Лукьянчук, Корохов – Мороз, Косовский – Прокопенко, Груша, Чернов – Ермоленко.

«Карпаты»: Ильющенков – Сакив, Дуць, Приймак – Кожанов, Чачуа, Рябов, Галенков – Бобко, Тлумак – Хобленко.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева смогут одержать тяжелую победу. Нашей ставкой будет позиция – «Оболонь» победит в одном из таймов с коэффициентом 1.81.

29 апреля, суббота