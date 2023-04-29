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  4. Президент Оболони: «Карпаты приехали со своими судьями»
Украина. Первая лига
29 апреля 2023, 23:20 |
651
1

Президент Оболони: «Карпаты приехали со своими судьями»

Александр Слободян – о поражении своей команды в матче 4-го тура Чемпионской группы Первой лиги

29 апреля 2023, 23:20 |
651
1
Президент Оболони: «Карпаты приехали со своими судьями»
ФК Оболонь. Александр Слободян

В субботу, 29 апреля, состоялся матч 4-го тура Чемпионской группы Первой лиги между клубами «Оболонь» и «Карпаты». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу львовской команды.

После завершения поединка президент «Оболони» Александр Слободян прокомментировал итог встречи:

«Вдесятером играть против двенадцати на поле – это тяжело. Судья добавил 7 минут ко второму тайму. Гол нам забили на одиннадцатой минуте дополнительного времени. Переиграли на десять с половиной минут второй тайм. Вот вам и ответ на вопрос, почему наша команда проиграла 2:1. Конечно, их игрок искусно исполнил штрафной, никто не спорит. Но, в этом случае, судьи не дали нам сыграть, второй тайм – особенно.

После нашего удаления я крикнул с трибуны тренеру «Карпат» Андрею Тлумаку, что они приехали сюда со своими судьями. Больше ничего не могу сказать.

Я уже много лет думал, продолжать ли в таких условиях? Возможно ли эту систему будет когда-нибудь сломать? Мы ждем, что эту систему сломают, что наведут нормальный порядок в нашем футболе. Но, к сожалению, пока это только мечты. Мои, нашего футбольного клуба, наших болельщиков и людей, разделяющих наши взгляды».

«Оболонь» осталась в меньшинстве на 65-й минуте, с поля был удален Тарас Мороз. Победный гол львовские «Карпаты» забили на 90+11 минуте.

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Александр Слободян пресс-конференция Карпаты Львов Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Источник ФК Оболонь
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Комментарии 1
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А при чому тут Тлумак? Суддів призначає комітет, чого до тренерів суперників щось кричати, як вони мають реагувати, на його думку?
Теж трошки дивно 10 хвилин, але скільки гравці по полю валялися, як на пляжі...
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