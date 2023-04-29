Президент Оболони: «Карпаты приехали со своими судьями»
Александр Слободян – о поражении своей команды в матче 4-го тура Чемпионской группы Первой лиги
В субботу, 29 апреля, состоялся матч 4-го тура Чемпионской группы Первой лиги между клубами «Оболонь» и «Карпаты». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу львовской команды.
После завершения поединка президент «Оболони» Александр Слободян прокомментировал итог встречи:
«Вдесятером играть против двенадцати на поле – это тяжело. Судья добавил 7 минут ко второму тайму. Гол нам забили на одиннадцатой минуте дополнительного времени. Переиграли на десять с половиной минут второй тайм. Вот вам и ответ на вопрос, почему наша команда проиграла 2:1. Конечно, их игрок искусно исполнил штрафной, никто не спорит. Но, в этом случае, судьи не дали нам сыграть, второй тайм – особенно.
После нашего удаления я крикнул с трибуны тренеру «Карпат» Андрею Тлумаку, что они приехали сюда со своими судьями. Больше ничего не могу сказать.
Я уже много лет думал, продолжать ли в таких условиях? Возможно ли эту систему будет когда-нибудь сломать? Мы ждем, что эту систему сломают, что наведут нормальный порядок в нашем футболе. Но, к сожалению, пока это только мечты. Мои, нашего футбольного клуба, наших болельщиков и людей, разделяющих наши взгляды».
«Оболонь» осталась в меньшинстве на 65-й минуте, с поля был удален Тарас Мороз. Победный гол львовские «Карпаты» забили на 90+11 минуте.
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