Президент Оболони: «Карпаты приехали со своими судьями»

В субботу, 29 апреля, состоялся матч 4-го тура Чемпионской группы Первой лиги между клубами «Оболонь» и «Карпаты». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу львовской команды.

После завершения поединка президент «Оболони» Александр Слободян прокомментировал итог встречи:

«Вдесятером играть против двенадцати на поле – это тяжело. Судья добавил 7 минут ко второму тайму. Гол нам забили на одиннадцатой минуте дополнительного времени. Переиграли на десять с половиной минут второй тайм. Вот вам и ответ на вопрос, почему наша команда проиграла 2:1. Конечно, их игрок искусно исполнил штрафной, никто не спорит. Но, в этом случае, судьи не дали нам сыграть, второй тайм – особенно.

После нашего удаления я крикнул с трибуны тренеру «Карпат» Андрею Тлумаку, что они приехали сюда со своими судьями. Больше ничего не могу сказать.

Я уже много лет думал, продолжать ли в таких условиях? Возможно ли эту систему будет когда-нибудь сломать? Мы ждем, что эту систему сломают, что наведут нормальный порядок в нашем футболе. Но, к сожалению, пока это только мечты. Мои, нашего футбольного клуба, наших болельщиков и людей, разделяющих наши взгляды».

«Оболонь» осталась в меньшинстве на 65-й минуте, с поля был удален Тарас Мороз. Победный гол львовские «Карпаты» забили на 90+11 минуте.