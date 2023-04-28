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Чемпионат Украины
Минай
29.04.2023 13:00 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 апреля 2023, 22:56 | Обновлено 28 апреля 2023, 23:07
26
0

Минай – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 29 апреля в 13:00 по Киеву

28 апреля 2023, 22:56 | Обновлено 28 апреля 2023, 23:07
26
0
Минай – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 29 апреля, в Минае на стадионе «Минай» состоится матч 23-го тура чемпионата Украины, в котором отношения выяснят «Минай» и «Металлист 1925».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports.

«Минай» в турнирной таблице чемпионата Украины занимает 12-е место. Он имеет 22 очка после 22 матчей. В активе у команды 5 побед и 7 ничьих, в пассиве – 10 поражений.

Минай – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Харьковский «Металлист 1925» располагается в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги на 10-й позиции. У него 25 очков после 22 матчей. В 5 поединках команда Эдмара и Олега Голодюка победила, 10 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.

Минай – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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