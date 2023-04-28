В субботу, 29 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Рух» и «Ворскла». Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов». Начало в 15:00.

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«Рух» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Ворскла».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канал «Football Hub».