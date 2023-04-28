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Чемпионат Украины
Рух Львов
29.04.2023 15:00 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 апреля 2023, 19:33 | Обновлено 28 апреля 2023, 19:54
255
0

Рух – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 апреля в 15:00 поединок 23-го тура Украинской Премьер-Лиги

28 апреля 2023, 19:33 | Обновлено 28 апреля 2023, 19:54
255
0
Рух – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 29 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Рух» и «Ворскла». Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов». Начало в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Рух» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Ворскла».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канал «Football Hub».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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