Украина. Премьер лига28 апреля 2023, 19:33 | Обновлено 28 апреля 2023, 19:54
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Рух – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 апреля в 15:00 поединок 23-го тура Украинской Премьер-Лиги
28 апреля 2023, 19:33 | Обновлено 28 апреля 2023, 19:54
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В субботу, 29 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Рух» и «Ворскла». Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов». Начало в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Рух» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Ворскла».
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канал «Football Hub».
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