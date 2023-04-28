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  4. Юрий ВИРТ: «Радоваться некогда. Это только одна победа. Вся борьба впереди»
Украина. Премьер лига
28 апреля 2023, 19:25 |
335
0

Юрий ВИРТ: «Радоваться некогда. Это только одна победа. Вся борьба впереди»

Главный тренер «Вереса» прокомментировал победу команды над «Львовом»

28 апреля 2023, 19:25 |
335
0
Юрий ВИРТ: «Радоваться некогда. Это только одна победа. Вся борьба впереди»
ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер ровенского футбольного клуба «Верес» Юрий Вирт прокомментировал победу своих подопечных в матче 23-го тура чемпионата Украины против «Львова»:

«Очень эмоциональный матч. Мы понимали, что отступать некуда. И не только в этой игре, но и вообще. На предматчевой установке сказал футболистам, что на поле мы должны взаимодействовать как одно целое.

Быстро пропустили. Снова ошиблись в обороне. И радует, что хорошо отреагировали на это – начали активнее действовать, забили дважды. Контролировали ход игры. Перед перерывом, это уже не в первый раз, пропустили совсем необязательный гол в раздевалку. В перерыве акцентировали внимание на том, что нужно любой ценой добавлять в агрессии, скорости и забивать. Это и сработало в эпизоде с третьим голом.

После этого пытались не раскрываться и играть на контратаках. Могли забивать и третий, и четвёртый. Соперник выпустил высоких, габаритных футболистов и концовка матча получилась валидольной. «Львов» всей командой пошел вперед и создал нам проблемы. Но, думаю, мы заслужили эту победу. Мы очень долго ее ждали и работали много ради нее.

Впрочем, радоваться нам некогда. Это только одна победа. Вся борьба еще впереди. Сейчас порадуемся и сразу начнем готовиться к игре с «Зарей». Победа – это глоток свежего воздуха.

Касательно Дмитрия Клеца – у него ушиб мышцы. Через день-два будем узнавать более точный диагноз. Даниил Хондак – где-то немного ошибался, потому заменили его в перерыве. Влад Шарай надежно сыграл в обороне после вынужденных корректив. Вынуждены атакующие игроки привлекать к игре в обороне.

Влад Тишининов – сыграл надежно. Сделал все, что от него просили. Сохранял мяч, отдавал. Пытался играть на каблуке. У него недавно родился ребенок – сделали ему такой подарок, дебют в УПЛ».

В матче 23-го тура УПЛ «Верес» – «Ровно» завершился со счетом 3:2 в пользу подопечных Вирта.

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Юрий Вирт Верес Ровно Львов Верес - Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пресс-конференция
Источник ФК Верес
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