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Чемпионат Украины
Верес
28.04.2023 13:00 - : -
Львов
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Украина. Премьер лига
27 апреля 2023, 20:34 |
61
0

Верес – Львов. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 23-го тура Украинской Премьер-лиги

27 апреля 2023, 20:34 |
61
0
Верес – Львов. Текстовая трансляция матча
ФК Верес

В пятницу, 28-го апреля, состоится поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и «Львов». Матч пройдет в Ровно, на поле стадиона «Авангард», начало в 13:00.

Борьба за выживание с каждым последующим туром до завершения сезона будет исключительно ожесточаться, а встречи между прямыми конкурентами набирать все больший вес. У главного аутсайдера национального первенства, «Львова», остается не так уж и много вариантов для того, чтобы хотя бы ликвидировать отставание в шесть очков от ближайших оппонентов, поэтому победа над идущим четвертым с конца «Вересом» для команды Анатолия Бессмертного становится единственной возможной опцией в предстоящей игре. У футболистов Юрия Вирта ситуация выглядит более оптимистично, но они также находятся в некомфортной зоне переходных матчей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Львов», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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