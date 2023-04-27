В пятницу, 28 апреля, «Верес» сыграет домашний матч 23-го тура УПЛ против географических соседей из «Львова». В западном дерби ровенчане лишь в третий раз встретятся с «горожанами», а предыдущие две игры завершались победами «Вереса».

Верес

Подопечные Юрия Вирта не знают вкуса побед в УПЛ на протяжении рекордных для клуба 11 игр: четыре ничьи и семь поражений. На своем же поле «Верес» не знает радости побед уже 12 (!) игр подряд: четыре ничьих и восемь поражений. В последний раз ровенчане праздновали домашнюю викторию в чемпионатах еще 22 ноября 2021 года, когда в роли хозяев в Луцке победили «Металлист 1925» со счетом 2:0.

Возможно, долгожданная домашняя победа «Вереса» состоится в этом туре. Тем более, что для рулевого ровенчан, воспитанника львовского футбола Юрия Вирта это будет юбилейный, 60-й, тренерский матч в УПЛ. В этой игре не сможет участвовать дисквалифицированный Геннадий Пасич.

Львов

Безвыигрышная серия «Львова» в чемпионате продолжается уже 7 игр подряд: ничья и шесть поражений. А проигрышный сериал подопечных Анатолия Бессмертного в УПЛ продолжается 5 игр и до повторения клубного рекорда еще один матч. «Горожане» находятся на дне турнирной таблицы, что не может не отражаться на моральном состоянии игроков почти полностью зимой обновленного львовского клуба. Пропускная серия «Львова» длится 7 игр, причем «горожане» пропускают не менее двух голов за игру. В предстоящей встрече «Львов» может пропустить 250-й гол в УПЛ (еще 3 мяча).

Статистика встреч

В западном дерби «Львов» лишь в третий раз встретится с «Вересом», а предыдущие две игры завершались победами ровенчан. Предыдущая игра «Вереса» с львовским клубом в статусе хозяев поля состоялась 13 сентября 2021 года в Луцке и завершилась победой ровенчан – 1:0. Автором единственного взятия ворот стал Валерий Кучеров. Матч первого круга текущего чемпионата закончился уже более убедительной победой «красно-черных» - 3:1. В составе «Вереса» отличились Николай Гайдучик, Семен Вовченко и Станислав Шарай, у горожан – Владислав Бугай.

Фемида

Арбитром матча назначен Дмитрий Панчишин (Харьков), который провел 12 игр в УПЛ. Ранее «Верес» при Панчишине отыграл 3 матча в чемпионатах – одна победа, ничья и поражение. «Львов» при этом арбитре также провел три игры в УПЛ, одержав одну победу и потерпев два поражения.

Прогноз на противостояние

«Вересу», учитывая его пребывание в зоне переходных матчей турнирной таблицы, непременно нужно набирать очки. Впрочем, как и львовянам, которые в предыдущих 5-ти матчах очков не набирали. Спрогнозируем, что «Верес» в пятницу одержит долгожданную победу.

Ориентировочные составы:

«Верес»: Когут, Шух, Хондак, Курко, Вовченко, Клец, Лебеденко, Близниченко, С. Шарай, В. Шарай, Гайдучик.

«Львов»: Рыбка, Габриэль, Сасовский, Дитятьев, Кузык, Грисьо, Алибеков, Богунов, Бугай, Свржняк, Беляев.

28 апреля, пятница