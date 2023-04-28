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Верес
28.04.2023 13:00 – FT 3 : 2
Львов
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Украина. Премьер лига
28 апреля 2023, 15:02 | Обновлено 28 апреля 2023, 15:35
826
6

Поражение равно вылету? Львов проиграл в ключевом матче против Вереса

Коллектив Юрия Вирта победил впервые на фоне 11 неудачных матчей

28 апреля 2023, 15:02 | Обновлено 28 апреля 2023, 15:35
826
6
Поражение равно вылету? Львов проиграл в ключевом матче против Вереса
УПЛ

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт по сравнению с прошлым туром сделал несколько перестановок в стартовом составе. Вместо дисквалифицированного Геннадия Пасича, Гайдучика и Лебеденко на поле вышли Гагун, Шестаков и Кучеров. Анатолий Бессмертный подкорректировал свой состав более существенно: вместо Рыбки, Бугая, Сасовского, Дитятьева и Кузыка были задействованы Юрчук, Грисьо, Никитюк, Симинин и Мышенко.

Уже в дебюте игры одна из первых атак гостей завершилась взятием ворот. После долгой передачи Симинина мяч рикошетом от защитника попал к Мышенко, который сделал передачу на Свржняка и тот низом пробил в ближний угол. Для хорвата это был первый гол в УПЛ – в 9-й игре. Хозяева не сникли с таким развитием событий и быстро сумели переломить ход поединка в свою пользу.

Первым отличился Кучеров, который воспользовался отскоком мяча от игрока и дальним ударом красиво пробил над вратарем, забив свой 5-й гол в УПЛ. А через несколько минут Близниченко нанес коварный дальний удар и мяч рикошетом от газона застал врасплох Юрчука. Близниченко забивает голы в третьей игре подряд и провел свой 10-й гол в УПЛ.

Напряжение на поле возросло и арбитру приходилось усмирять страсти с помощью желтых карточек. Обе команды пытались быстро переходить от обороны к атаке. Одна из контратак могла завершиться вторым голом «Львова», но мяч после удара Богунова попал в перекладину ворот. И все же, к концу тайма гости таки сравняли счет. После фланговой передачи Беляева снова сумел метко пробить мимо вратаря Свржняк, оформив дубль.

Едва начался второй тайм, как ровенчане снова вышли вперед. После фланговой передачи Владислава Шарая мяч от головы Симинина отскочил к Шестакову, и Михаил головой пробил под перекладину. Игроки «Львова», учитывая их турнирное положение, пытались избежать поражения. Была возможность отличиться у Беляева, который завершил свой рейд вдоль штрафного ударом низом мимо рамки ворот.

Игроки «Вереса» не действовали на сохранение победного счета и продолжали искать пути взятия ворот «Львова». После фланговой передачи Владислава Шарая мог оформить дубль Шестаков, но он не сумел дотянуться до мяча. Также не повезло и Эсеоле, который головой пробил мимо ворот ровенчан, а удар Беляева парировал Ющишин.

В итоге «Верес» одержал долгожданную победу в чемпионате, завершив рекордный для клуба безвыигрышный сериал из 11 игр: 4 ничьих и 7 поражений. Также завершилась и безвыигрышная рекордная для ровенчан домашняя серия, длившаяся 12 игр: четыре ничьих и восемь поражений. «Львов» же проиграл в 6-й подряд игре УПЛ, повторив клубный рекорд.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

«Верес» – «Львов» - 3:2

Кучеров, 13, Близниченко, 18, Шестаков, 49 – Свржняк, 4, 45

Никитюк, 25, Беляев, 29

«Верес»: Ющишин – Вовченко, Хондак (Дахновский, 46), Курко, Гагун – Кучеров (Тишининов, 79), Клец (Лебеденко, 59) – В. Шарай, С. Шарай, Близниченко – М. Шестаков (Гайдучик, 68).

«Львов»: Юрчук – Симинин, Габриэль, Никитюк (Дитятьев, 63) – Мишенко (Эсеола, 60), Мильченко, Алибеков, Беляев, Грисьо – Богунов (Кузык, 60), Свржняк (Бугай, 63).

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

Удары (в створ): 13 (6) – 10 (4)
Угловые: 1 – 2
Оффсайды: 1 – 0.

ВЕРЕС - ЛЬВОВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Львов чемпионат Украины по футболу Верес Ровно текстовая трансляция Украинская Премьер-лига Верес - Львов
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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Комментарии 6
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Александр Ад
Такі Верес виграв на своему полі в цьому сезоні.Володар "Львову"а також Лімо.що відправив розчерком пера(Павелко і К)пару років тому Верес в 2 лігу,нарешті отримуе ігрову "ответку"курсом на низшу лігу...
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+4
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Ostrov Khortitsa
Верес, з перемогою!!!
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0
Gargantua
да Львов уже все
и это правильно
туда же надо 1925 и Минай
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0
Batya
Із перемогою народний клуб.
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0
Springfield
Вместо них Шеффилд вернулся в АПЛ
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0
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