В пятницу, 28 апреля, состоялась встреча 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» на своем поле со счетом 3:2 переиграл «Львов».

В составе гостей дублем отметился хорват Ивиан Свржняк, но его голы львовянам не помогли. Точные удары в исполнении Кучерова, Близниченко (с передачи Кучерова) и Шестакова позволили «Вересу» взять три очка в принципиальном поединке за сохранение прописки в лиге.