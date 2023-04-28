Украина. Премьер лига28 апреля 2023, 15:22 | Обновлено 28 апреля 2023, 15:31
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Верес – Львов – 3:2. Два от Свржняка не помогли. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Украины
28 апреля 2023, 15:22 | Обновлено 28 апреля 2023, 15:31
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В пятницу, 28 апреля, состоялась встреча 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» на своем поле со счетом 3:2 переиграл «Львов».
В составе гостей дублем отметился хорват Ивиан Свржняк, но его голы львовянам не помогли. Точные удары в исполнении Кучерова, Близниченко (с передачи Кучерова) и Шестакова позволили «Вересу» взять три очка в принципиальном поединке за сохранение прописки в лиге.
События матча
49’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Шестаков (Верес).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Ивиян Свржняк (Львов).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Близниченко (Верес).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Валерий Кучеров (Верес).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Ивиян Свржняк (Львов).
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