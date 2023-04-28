Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес – Львов – 3:2. Два от Свржняка не помогли. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Украины
Верес
28.04.2023 13:00 – FT 3 : 2
Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 апреля 2023, 15:22 | Обновлено 28 апреля 2023, 15:31
133
0

Верес – Львов – 3:2. Два от Свржняка не помогли. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Украины

28 апреля 2023, 15:22 | Обновлено 28 апреля 2023, 15:31
133
0
Верес – Львов – 3:2. Два от Свржняка не помогли. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В пятницу, 28 апреля, состоялась встреча 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» на своем поле со счетом 3:2 переиграл «Львов».

В составе гостей дублем отметился хорват Ивиан Свржняк, но его голы львовянам не помогли. Точные удары в исполнении Кучерова, Близниченко (с передачи Кучерова) и Шестакова позволили «Вересу» взять три очка в принципиальном поединке за сохранение прописки в лиге.

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Шестаков (Верес).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Ивиян Свржняк (Львов).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Близниченко (Верес).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Валерий Кучеров (Верес).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Ивиян Свржняк (Львов).
По теме:
Не чета Сабо и Михайличенко. Шовковский поддержал динамовскую традицию
ВИДЕО. Металлист распечатал ворота Динамо
Заря – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
видео голов и обзор Верес Ровно Львов Верес - Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ивиан Свржняк Валерий Кучеров Андрей Близниченко Михаил Шестаков
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

5 молодых игроков из Эредивизи, которые летом могут перейти в топ-чемпионат
Футбол | 28 апреля 2023, 11:59 1
5 молодых игроков из Эредивизи, которые летом могут перейти в топ-чемпионат
5 молодых игроков из Эредивизи, которые летом могут перейти в топ-чемпионат

Sport.ua рассказывает о футболистах, способных стать звездами, пройдя через чемпионат Нидерландов

ФОТО. Тухель ломает инвентарь на тренировке. Недоволен игроками Баварии
Футбол | 27 апреля 2023, 22:21 1
ФОТО. Тухель ломает инвентарь на тренировке. Недоволен игроками Баварии
ФОТО. Тухель ломает инвентарь на тренировке. Недоволен игроками Баварии

В команде не лучшая атмосфера

Мурат ГАССИЕВ: «Спасибо армянским братьям за гражданство»
Бокс | 28.04.2023, 07:46
Мурат ГАССИЕВ: «Спасибо армянским братьям за гражданство»
Мурат ГАССИЕВ: «Спасибо армянским братьям за гражданство»
ЧЖИЛЕЙ – Фьюри: «Если ты намерен драться в июле, то я буду готов»
Бокс | 28.04.2023, 09:52
ЧЖИЛЕЙ – Фьюри: «Если ты намерен драться в июле, то я буду готов»
ЧЖИЛЕЙ – Фьюри: «Если ты намерен драться в июле, то я буду готов»
Бушар намекнула, что играла против украинки, которая использовала допинг
Теннис | 27.04.2023, 21:43
Бушар намекнула, что играла против украинки, которая использовала допинг
Бушар намекнула, что играла против украинки, которая использовала допинг
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Почти десятка! Стали известны оценки Холанда, Де Брюйне и Зинченко
Почти десятка! Стали известны оценки Холанда, Де Брюйне и Зинченко
27.04.2023, 00:45 11
Футбол
Китаец выиграл 25-й фрейм. Определены полуфинальные пары ЧМ по снукеру
Китаец выиграл 25-й фрейм. Определены полуфинальные пары ЧМ по снукеру
27.04.2023, 02:15 1
Снукер
Без шансов. Манчестер Сити обыграл Арсенал
Без шансов. Манчестер Сити обыграл Арсенал
26.04.2023, 23:59 39
Футбол
ВИДЕО. Усик обстрелял из миномета позиции российских оккупантов
ВИДЕО. Усик обстрелял из миномета позиции российских оккупантов
28.04.2023, 05:10 4
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проведет предпоследний матч на турнире
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проведет предпоследний матч на турнире
27.04.2023, 08:41
Хоккей
ЧМ по хоккею. Украина в матче с 11 шайбами обыграла Эстонию
ЧМ по хоккею. Украина в матче с 11 шайбами обыграла Эстонию
26.04.2023, 21:47 6
Хоккей
Холанд побил рекорд Салаха по голам за сезон в АПЛ
Холанд побил рекорд Салаха по голам за сезон в АПЛ
27.04.2023, 07:58 12
Футбол
Лунин и Реал: пять лет впустую
Лунин и Реал: пять лет впустую
26.04.2023, 14:31 60
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности