В среду, 19 апреля, состоится перенесенный поединок 10 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть петровский «Ингулец» и львовский «Рух». Матч пройдет в Петровом на поле стадиона «Ингулец», начало – в 13:00. Команды должны были играть еще 30 октября, но тогда львовяне попросили перенести встречу из-за участия большого количества футболистов основного состава в Юношеской лиге УЕФА, а «Ингулец» пошел им навстречу.

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Ингулец

В весенней части «Ингулец» играет с переменным успехом, чередуя победы с поражениями. Таких скопилось по три, ничьих не было. Уступили команде Ковальца «Динамо», «Металлист» и «Минай», а взять очки не удалось с «Черноморцем», «Ворсклой» и «Колосом». Такие результаты позволяют петровской команде с двадцать двумя очками находиться на девятом месте в турнирной таблице, возглавляя пелетон из восьми команд, которые идут очень плотно (разница между девятой и пятнадцатой командой - три очка) . А поскольку эта игра является для «Ингульца» перенесенной, то есть возможность в случае победы оторваться от вышеупомянутого пелетона и значительно уменьшить шансы на вылет.

Перед игрой «львы» попросили в УПЛ, чтобы та организовала участие в матче системы VAR. Премьер-лига лига была не против, «Рух» взял на себя все финансовые расходы, но системы видеоповторов на игре не будет – нужно еще письменное разрешение другой команды, а его «Ингулец» не предоставил, проигнорировав соответствующие обращения. Правда, Александр Поворознюк сказал, что ни от чего не отказывался, но заявил об этом в стиле «я ничего не видел и вообще меня на месте не было», поэтому трактовать ситуацию оставляем по вашему усмотрению.

Игру с «Рухом» пропустит дисквалифицированный Максим Марусич.

Рух

Как уже писалось выше, игра не состоялась вовремя из-за просьбы «львов» ее перенести из-за участия в Юношеской лиге УЕФА. Там команда дошла до стадии 1/8 финала, где Сапуга, Роман и компания уступила «Милану» (0:1).

Весной «руховцы» набрали пять очков - победа, две ничьи и три поражения. Отдельно стоит отметить одну из ничьих – в прошлом туре «львы» сенсационно сыграли вничью с «Динамо». После игры команду похвалил даже Мирча Луческу, сказав, что у команды много перспективных футболистов. Впрочем, киевлянам об этом было известно и раньше – несколько месяцев назад ходили слухи о желании подписать киевлянами целой группы воспитанников академии «Руха» но до конкретики дело пока не дошло.

В таблице команда Виталия Пономарева, который с главной командой в качестве главного тренера работает относительно недавно, находится на четырнадцатом месте, но в случае победы может обогнать буквально всех конкурентов, включая «Ингулец», и оказаться на девятом. Интересно, помешает ли этим планам описанная выше ситуация с присутствием/неприсутствием на матче системы VAR.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 8 матчей: +2=5-1, разница мячей 6:5 в пользу «Ингульца». В УПЛ были сыграны два матча, оба закончились вничью.

Ориентировочные составы

«Ингулец»: Паламарчук – Кучеренко, Смоляков, Поспелов, Ковалев, Сидоренко – Клименко, Кухарук, Козыренко, Головкин – Кравчук.

«Рух»: Панькив – Роман, Слюсар, Холод, Лях – Пидгурский, Довгий – Соломон, Таллес, Мысык – Климчук.

Прогноз на противостояние

Спрогнозируем, что слоган «Руха» сбудется, бой на поле действительно будет, но победителя не окажется - команды по разу забьют друг другу.

19 апреля, среда