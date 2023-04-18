Ингулец – Рух. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией перенесенного матча 10 тура Украинской Премьер-лиги
В среду, 19 апреля, состоится перенесенный матч 10 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ингулец» и «Рух». Поединок пройдет в Петрово на стадионе «Ингулец», стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
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В турнирной таблице команды разделяют три очка: «Ингулец» опережает львовян. В своем предыдущем матче «Рух» сенсационно отобрал очки у киевского «Динамо», сыграв вничью с «бело-синими» (1:1). «Ингулец» перед противостоянием с львовянами проиграл с минимальным счетом «Колосу». В УПЛ соперники провели две очные дуэли, оба раза сыграв вничью. Безвыигрышная серия «Руха» длится 5 игр (2 ничьи и 3 поражения).
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.
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