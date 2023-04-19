В матче 10-го тура украинской Премьер-лиги «Ингулец» на своем домашнем стадионе минимально выиграл у львовского «Руха» со счетом 1:0.

Украинская Премьер-лига. Перенесенный матч 10 тура

«Ингулец» – «Рух» – 1:0

Ковалев (15, пенальти)

Кучеренко (45+2), Козак (84) – Соломон (39), Альваренга (48), Кітела (84), Слюбик (91)

Соломон (90,вторая желтая карточка)

«Ингулец»: Паламарчук, Нагиев, Кучеренко, Ковалев, Запорожец, Смоляков, Клименко, Кухарук, Козак, Головкин (Поспелов, 72), Резепов (Одарюк, 69)

«Рух»: Панькив, Роман (Китела, 29), Слюбик, Слюсарь, Лях, Пидгурский (Карабин, 77), Таллес, Довгий, Мысык (Альваренга, 29), Соломон, Климчук

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Стадион «Ингулец» (Петрово)