Ингулец – Рух – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 10-го тура УПЛ
В матче 10-го тура украинской Премьер-лиги «Ингулец» на своем домашнем стадионе минимально выиграл у львовского «Руха» со счетом 1:0.
Украинская Премьер-лига. Перенесенный матч 10 тура
«Ингулец» – «Рух» – 1:0
Ковалев (15, пенальти)
Кучеренко (45+2), Козак (84) – Соломон (39), Альваренга (48), Кітела (84), Слюбик (91)
Соломон (90,вторая желтая карточка)
«Ингулец»: Паламарчук, Нагиев, Кучеренко, Ковалев, Запорожец, Смоляков, Клименко, Кухарук, Козак, Головкин (Поспелов, 72), Резепов (Одарюк, 69)
«Рух»: Панькив, Роман (Китела, 29), Слюбик, Слюсарь, Лях, Пидгурский (Карабин, 77), Таллес, Довгий, Мысык (Альваренга, 29), Соломон, Климчук
Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Стадион «Ингулец» (Петрово)
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дважды пенальти для хозяев поля реализовал нигерийский форвард Одион Игало
Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов