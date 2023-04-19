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Чемпионат Украины
Ингулец
19.04.2023 13:00 – FT 1 : 0
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
19 апреля 2023, 15:51 | Обновлено 19 апреля 2023, 15:53
359
0

Ингулец – Рух – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 10-го тура УПЛ

19 апреля 2023, 15:51 | Обновлено 19 апреля 2023, 15:53
359
0
Ингулец – Рух – 1:0. Видео гола и обзор матча
ФК Ингулец

В матче 10-го тура украинской Премьер-лиги «Ингулец» на своем домашнем стадионе минимально выиграл у львовского «Руха» со счетом 1:0.

Украинская Премьер-лига. Перенесенный матч 10 тура

«Ингулец» – «Рух» – 1:0

Ковалев (15, пенальти)

Кучеренко (45+2), Козак (84) – Соломон (39), Альваренга (48), Кітела (84), Слюбик (91)

Соломон (90,вторая желтая карточка)

«Ингулец»: Паламарчук, Нагиев, Кучеренко, Ковалев, Запорожец, Смоляков, Клименко, Кухарук, Козак, Головкин (Поспелов, 72), Резепов (Одарюк, 69)

«Рух»: Панькив, Роман (Китела, 29), Слюбик, Слюсарь, Лях, Пидгурский (Карабин, 77), Таллес, Довгий, Мысык (Альваренга, 29), Соломон, Климчук

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Стадион «Ингулец» (Петрово)

События матча

90’
Соломон-Отабор Вив (Рух Львов) получает красную карточку.
15’
ГОЛ ! С пенальти забил Максим Ковальов (Ингулец).
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Источник Setanta Sports Ukraine
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