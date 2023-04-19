Пенальти решает. Ингулец на своем поле обыграл Рух

В Петрово состоялся перенесенный матч 10 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Ингулец» и «Рух».

Хозяева поля активно начали встречу, пытаясь высоким прессингом оказывать давление на оборону соперников. И голевые ситуации не заставили себя долго ждать. Сначала Панькив ногой отбил удар Головкина из угла штрафного, а затем Резепов не сумел головой переправить мяч в цель после навеса Смолякова. Кульминацией стартовой активности петровцев стал назначенный пенальти в ворота «Руха». После удара Кучеренко мяч попал в руку Романа, и арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Пенальти безупречным ударом реализовал капитан «Ингульца» Ковалев.

В середине первого тайма произошла еще одна неприятность для «Руха». Мысык и Роман столкнулись головами, в результате чего тренерский штаб львовской команды был вынужден заменить обоих футболистов. С конструктивной игрой у «руховцев» возникали проблемы, а петровцы едва не удвоили свое преимущество. Кучеренко пробил головой в противоход голкиперу, и гостей выручил Слюбик, который с линии ворот выбил мяч.

Еще один опасный момент «Ингулец» создал сразу после перерыва. Резепов пробил под перекладину из правого угла штрафной, и Панькив в прыжке среагировал. Во второй половине встречи львовяне начали более уверенно контролировать мяч, их атаки уже не выглядели бесперспективными. Правда, первый по-настоящему опасный момент у ворот «Ингульца» пришлось ждать довольно долго. Навес Ляха с левого фланга головой замкнул Климчук, и мяч пролетел рядом со штангой.

«Руховцы» пытались спасти матч, но петровцы большие силы отрядили к своей штрафной. Тренерский штаб «Ингульца», пытаясь сохранить победный счет, даже выпустил на поле третьего центрального защитника (Поспелов). Уйти от поражения гости так и не смогли, а на последних минутах еще и остались в меньшинстве. Соломон на фланге пытался обыграть оппонента, но оказался на газоне. Арбитр расценил такие действия как симуляцию, показав легионеру «Руха» желтую карточку, которая стала для него второй в матче.

Победа позволила «Ингульцу» подобраться к «Ворскле», которая занимает восьмую позицию. В следующем туре сегодняшние соперники проведут гостевые матчи: петровцы встретятся с «Александрией», а «Рух» сыграет с «Днепром-1».

Украинская Премьер-лига. Перенесенный матч 10 тура.

«Ингулец» – «Рух» – 1:0

Ковалев (15, пенальти)

Кучеренко (45+2), Козак (84) – Соломон (39), Альваренга (48), Кітела (84), Слюбик (91)

Соломон (90,вторая желтая карточка)

«Ингулец»: Паламарчук, Нагиев, Кучеренко, Ковалев, Запорожец, Смоляков, Клименко, Кухарук, Козак, Головкин (Поспелов, 72), Резепов (Одарюк, 69)

«Рух»: Панькив, Роман (Китела, 29), Слюбик, Слюсарь, Лях, Пидгурский (Карабин, 77), Таллес, Довгий, Мысык (Альваренга, 29), Соломон, Климчук

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Стадион «Ингулец» (Петрово)

ИНГУЛЕЦ – РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА