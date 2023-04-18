Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я ни от чего не отказывался»
Украина. Премьер лига
18 апреля 2023, 09:55 | Обновлено 18 апреля 2023, 10:08
1771
1

Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я ни от чего не отказывался»

Президент «Ингульца» отреагировал на информацию об отказе в использовании VAR

18 апреля 2023, 09:55 | Обновлено 18 апреля 2023, 10:08
1771
1
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я ни от чего не отказывался»
YouTube. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментировал информацию пресс-службы «Руха» о том, что его клуб выступил против использования VAR в перенесенном матче 10-го тура УПЛ.

«Рух» заказал VAR, а «Ингулец» по неизвестным причинам отказался? Во-первых, я ни от чего не отказывался, я такого письма вообще не видел и меня на месте сейчас нет!» - кратко резюмировал Поворознюк.

Отметим, что матч «Ингулец» – «Рух» должен был состояться в октябре прошлого года. «Рух» попросил перенести эту игру из-за матча Юношеской лиги УЕФА с «Галатасараем».

После 21-го тура «Ингулец» занимает десятое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 22 очка. «Рух» с 19-ю баллами расположился на 14-й позиции.

По теме:
Известно, кто рассудит перенесенный матч 10-го тура УПЛ Ингулец – Рух
Сергей КОВАЛЕЦ: «Пропускаем легкие мячи со стандартов»
Ярослав ВИШНЯК: «Проявили характер и за счет него добыли победу»
Александр Поворознюк Рух Львов Ингулец VAR
Источник FanDay
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Скандал на ЧМ по снукеру. На стол вылез активист и испортил сукно
Снукер | 17 апреля 2023, 21:35 4
ВИДЕО. Скандал на ЧМ по снукеру. На стол вылез активист и испортил сукно
ВИДЕО. Скандал на ЧМ по снукеру. На стол вылез активист и испортил сукно

Инцидент произошел во время встречи Роберта Милкинса и Джона Перри

Пришлось отложить. ВСУ планировали контрнаступление на конец апреля
Война | 17 апреля 2023, 17:28 2
Пришлось отложить. ВСУ планировали контрнаступление на конец апреля
Пришлось отложить. ВСУ планировали контрнаступление на конец апреля

Утечка данных изменила планы

Зинченко – кандидат в сборную года АПЛ
Футбол | 18.04.2023, 05:15
Зинченко – кандидат в сборную года АПЛ
Зинченко – кандидат в сборную года АПЛ
Тренер Лидса: «Не ожидали такого результата»
Футбол | 18.04.2023, 04:37
Тренер Лидса: «Не ожидали такого результата»
Тренер Лидса: «Не ожидали такого результата»
ОФИЦИАЛЬНО. CAS пожизненно запретил Севидову любую футбольную деятельность
Футбол | 17.04.2023, 19:52
ОФИЦИАЛЬНО. CAS пожизненно запретил Севидову любую футбольную деятельность
ОФИЦИАЛЬНО. CAS пожизненно запретил Севидову любую футбольную деятельность
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andr88
Все матчи Ингульца оплачены .Зачем им вар 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ягупова с Фенербахче выиграла Евролигу. В финале устроили разгром +39
Ягупова с Фенербахче выиграла Евролигу. В финале устроили разгром +39
16.04.2023, 22:40 4
Баскетбол
Чжилей сломал Джойса. Теперь он претендует на Усика
Чжилей сломал Джойса. Теперь он претендует на Усика
16.04.2023, 12:19 8
Бокс
Вернидуб удален, Динамо и Днепр-1 шокированы, рекорд Металлиста и Вереса
Вернидуб удален, Динамо и Днепр-1 шокированы, рекорд Металлиста и Вереса
17.04.2023, 09:30 9
Футбол
БОЛОТНИК: «Буду бить морду Гвоздику. В предыдущем бою он подышать вышел»
БОЛОТНИК: «Буду бить морду Гвоздику. В предыдущем бою он подышать вышел»
16.04.2023, 21:50
Бокс
Хосеп ГВАРДИОЛА: «В следующем туре – Арсенал. Проиграем - это почти конец»
Хосеп ГВАРДИОЛА: «В следующем туре – Арсенал. Проиграем - это почти конец»
16.04.2023, 15:29 6
Футбол
ВИДЕО. Врезался в трамвай. Иммобиле попал в ужасную аварию и сломал ребро
ВИДЕО. Врезался в трамвай. Иммобиле попал в ужасную аварию и сломал ребро
16.04.2023, 19:39 9
Футбол
Новый рекорд гения. Ронни О'Салливан одолел китайца на старте ЧМ по снукеру
Новый рекорд гения. Ронни О'Салливан одолел китайца на старте ЧМ по снукеру
16.04.2023, 08:55 1
Снукер
И он сам мучается. Йовичевич признался, почему не ставит в состав Коноплю
И он сам мучается. Йовичевич признался, почему не ставит в состав Коноплю
16.04.2023, 21:31 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности