Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я ни от чего не отказывался»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментировал информацию пресс-службы «Руха» о том, что его клуб выступил против использования VAR в перенесенном матче 10-го тура УПЛ.

«Рух» заказал VAR, а «Ингулец» по неизвестным причинам отказался? Во-первых, я ни от чего не отказывался, я такого письма вообще не видел и меня на месте сейчас нет!» - кратко резюмировал Поворознюк.

Отметим, что матч «Ингулец» – «Рух» должен был состояться в октябре прошлого года. «Рух» попросил перенести эту игру из-за матча Юношеской лиги УЕФА с «Галатасараем».

После 21-го тура «Ингулец» занимает десятое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 22 очка. «Рух» с 19-ю баллами расположился на 14-й позиции.