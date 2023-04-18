Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я ни от чего не отказывался»
Президент «Ингульца» отреагировал на информацию об отказе в использовании VAR
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментировал информацию пресс-службы «Руха» о том, что его клуб выступил против использования VAR в перенесенном матче 10-го тура УПЛ.
«Рух» заказал VAR, а «Ингулец» по неизвестным причинам отказался? Во-первых, я ни от чего не отказывался, я такого письма вообще не видел и меня на месте сейчас нет!» - кратко резюмировал Поворознюк.
Отметим, что матч «Ингулец» – «Рух» должен был состояться в октябре прошлого года. «Рух» попросил перенести эту игру из-за матча Юношеской лиги УЕФА с «Галатасараем».
После 21-го тура «Ингулец» занимает десятое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 22 очка. «Рух» с 19-ю баллами расположился на 14-й позиции.
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