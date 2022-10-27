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Украина. Премьер лига
27 октября 2022, 15:28 | Обновлено 27 октября 2022, 16:01
768
1

ОФИЦИАЛЬНО. Матч Ингулец – Рух перенесен

Скорее всего, все из-за еврокубковых баталий львовской команды U-19

27 октября 2022, 15:28 | Обновлено 27 октября 2022, 16:01
768
1
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Ингулец – Рух перенесен
ФК Рух Львов

Поединок 10-го тура украинской Премьер-лиги «Ингулец» – «Рух» перенесен на неопределенный срок, сообщает официальный сайт УПЛ.

Причина такого решения не оглашена, однако, скорее всего, это связано с тем, что на этой неделе «Рух» U-19 проводил матч Юношеской лиги УЕФА с турецким «Галатасараем» (3:0). За львовян играли несколько футболистов основной команды.

Следующий матч «Ингулец» проведет 5 ноября против донецкого «Шахтера», а «Рух» 6 ноября будет принимать «Кривбасс».

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Источник УПЛ
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