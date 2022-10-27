ОФИЦИАЛЬНО. Матч Ингулец – Рух перенесен

Поединок 10-го тура украинской Премьер-лиги «Ингулец» – «Рух» перенесен на неопределенный срок, сообщает официальный сайт УПЛ.

Причина такого решения не оглашена, однако, скорее всего, это связано с тем, что на этой неделе «Рух» U-19 проводил матч Юношеской лиги УЕФА с турецким «Галатасараем» (3:0). За львовян играли несколько футболистов основной команды.

Следующий матч «Ингулец» проведет 5 ноября против донецкого «Шахтера», а «Рух» 6 ноября будет принимать «Кривбасс».