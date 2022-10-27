Украина. Премьер лига27 октября 2022, 15:28 | Обновлено 27 октября 2022, 16:01
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ОФИЦИАЛЬНО. Матч Ингулец – Рух перенесен
Скорее всего, все из-за еврокубковых баталий львовской команды U-19
27 октября 2022, 15:28 | Обновлено 27 октября 2022, 16:01
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Поединок 10-го тура украинской Премьер-лиги «Ингулец» – «Рух» перенесен на неопределенный срок, сообщает официальный сайт УПЛ.
Причина такого решения не оглашена, однако, скорее всего, это связано с тем, что на этой неделе «Рух» U-19 проводил матч Юношеской лиги УЕФА с турецким «Галатасараем» (3:0). За львовян играли несколько футболистов основной команды.
Следующий матч «Ингулец» проведет 5 ноября против донецкого «Шахтера», а «Рух» 6 ноября будет принимать «Кривбасс».
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