Дубли Салаха и Жоты, возвращение Диаса. Ливерпуль уничтожил Лидс на выезде

В понедельник, 17 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Лидс» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 6:1 в пользу «красных».

Счет в матче был открыт на 35-й минуте. Гол забил Коди Гакпо. Уже через 4 минуты Мохамед Салах увеличил преимущество. Со счетом 2:0 команды ушли на перерыв.

Во второй 45-минутки доминирование гостей продолжилось. Хотя, стоит отметить, на 47-й Луис Синистерра сократил отставание «Лидса». Тем не менее Диогу Жота практически сразу ответил голом, а вскоре и вовсе сделал дубль. Также дважды в этом поединке забил и Салах, еще одним взятием ворот в конце поединка отметился Дарвин Нуньес.

Луис Диас, который не играл за «Ливерпуль» 190 дней из-за длительной травмы, вышел на замену на 81-й минуте.

Сейчас «Ливерпуль» занимает 8-е место в таблице АПЛ. У команды 47 очков после 30 туров.

Чемпионат Англии по футболу. 31-й тур

Лидс – Ливерпуль – 1:6

Голы: Синистерра, 47 – Гакпо, 35, Салах, 39, 64, Жота, 52, 74, Нуньес, 90