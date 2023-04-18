В понедельник, 17 апреля, в матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде разгромил «Лидс» со счетом 6:1.

В составе «павлинов» автором гола престижа стал Синистерра. У «красных» по дублю оформили Салах и Диогу Жота, а Гакпо и Дарвин Нуньес забили по одному голу.

Видеообзор матча Лидс – Ливерпуль