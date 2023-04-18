Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидс – Ливерпуль – 1:6. Дубли Салаха и Жоты. Видео голов, обзор матча
Чемпионат Англии
Лидс
17.04.2023 22:00 – FT 1 : 6
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
18 апреля 2023, 01:37 | Обновлено 18 апреля 2023, 01:38
36
0

Лидс – Ливерпуль – 1:6. Дубли Салаха и Жоты. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор поединка чемпионата Англии

18 апреля 2023, 01:37 | Обновлено 18 апреля 2023, 01:38
36
0
Лидс – Ливерпуль – 1:6. Дубли Салаха и Жоты. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 17 апреля, в матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде разгромил «Лидс» со счетом 6:1.

В составе «павлинов» автором гола престижа стал Синистерра. У «красных» по дублю оформили Салах и Диогу Жота, а Гакпо и Дарвин Нуньес забили по одному голу.

Видеообзор матча Лидс – Ливерпуль

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Луис Синистерра (Лидс).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
По теме:
ВИДЕО. Сельта дома уступила Мальорке. Ндиайе решил исход матча
ВИДЕО. Обменялись голами. Фиорентина и Аталанта разошлись миром
Дубли Салаха и Жоты, возвращение Диаса. Ливерпуль уничтожил Лидс на выезде
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Лидс Ливерпуль Лидс - Ливерпуль видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Филип Хргович сделал прогноз на бой Усика против Дюбуа
Бокс | 17 апреля 2023, 12:50 2
Филип Хргович сделал прогноз на бой Усика против Дюбуа
Филип Хргович сделал прогноз на бой Усика против Дюбуа

Хорватский боксер не очень верит в победу британца

Лэмпард верит в камбэк с Реалом: «Все возможно, Челси заслужил быть в ЛЧ»
Футбол | 17 апреля 2023, 18:33 6
Лэмпард верит в камбэк с Реалом: «Все возможно, Челси заслужил быть в ЛЧ»
Лэмпард верит в камбэк с Реалом: «Все возможно, Челси заслужил быть в ЛЧ»

Реально ли сделать камбэк?

Пришлось отложить. ВСУ планировали контрнаступление на конец апреля
Война | 17.04.2023, 17:28
Пришлось отложить. ВСУ планировали контрнаступление на конец апреля
Пришлось отложить. ВСУ планировали контрнаступление на конец апреля
Баварские МАНЕвры. Почему мюнхенцы должны попрощаться с Садио Мане
Футбол | 17.04.2023, 06:26
Баварские МАНЕвры. Почему мюнхенцы должны попрощаться с Садио Мане
Баварские МАНЕвры. Почему мюнхенцы должны попрощаться с Садио Мане
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 апреля
Футбол | 18.04.2023, 00:25
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 апреля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 апреля
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джо Джойс рассказал, будет ли требовать реванш у Чжана Чжилея
Джо Джойс рассказал, будет ли требовать реванш у Чжана Чжилея
16.04.2023, 10:24 2
Бокс
ВИДЕО. Врезался в трамвай. Иммобиле попал в ужасную аварию и сломал ребро
ВИДЕО. Врезался в трамвай. Иммобиле попал в ужасную аварию и сломал ребро
16.04.2023, 19:39 9
Футбол
ФОТО. Ужасная гематома. Как выглядит лицо Джойса после боя с китайцем
ФОТО. Ужасная гематома. Как выглядит лицо Джойса после боя с китайцем
16.04.2023, 01:40 2
Бокс
И он сам мучается. Йовичевич признался, почему не ставит в состав Коноплю
И он сам мучается. Йовичевич признался, почему не ставит в состав Коноплю
16.04.2023, 21:31 2
Футбол
Форман назвал своего любимого боксера современности
Форман назвал своего любимого боксера современности
17.04.2023, 10:46 4
Бокс
ВИДЕО. Украинец проиграл по очкам в андеркарде боя Джо Джойса
ВИДЕО. Украинец проиграл по очкам в андеркарде боя Джо Джойса
16.04.2023, 05:35
Бокс
Арсенал без Зинченко драматично потерял очки в матче АПЛ
Арсенал без Зинченко драматично потерял очки в матче АПЛ
16.04.2023, 17:56 53
Футбол
Жирона обыграла аутсайдера, Цыганков провел на поле весь матч
Жирона обыграла аутсайдера, Цыганков провел на поле весь матч
16.04.2023, 16:52 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности