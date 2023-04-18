Англия18 апреля 2023, 01:37 | Обновлено 18 апреля 2023, 01:38
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Лидс – Ливерпуль – 1:6. Дубли Салаха и Жоты. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор поединка чемпионата Англии
18 апреля 2023, 01:37 | Обновлено 18 апреля 2023, 01:38
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В понедельник, 17 апреля, в матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде разгромил «Лидс» со счетом 6:1.
В составе «павлинов» автором гола престижа стал Синистерра. У «красных» по дублю оформили Салах и Диогу Жота, а Гакпо и Дарвин Нуньес забили по одному голу.
Видеообзор матча Лидс – Ливерпуль
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Луис Синистерра (Лидс).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
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