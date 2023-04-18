Клопп дал оценку разгромной победе Ливерпуля над Лидсом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями от победы команды в поединке 31-го тура чемпионата Англии с «Лидсом» (6:1).

«Я думаю, что это лучшая наша игра в этом сезоне, со всех точек зрения и аспектов игры. Я думаю, что мы допустили много ошибок, но это была действительно хорошая игра, великолепные голы и контрпрессинг. Это была лучшая игра за долгое время. Больше всего мне понравилось, как на 92-й минуте, когда мы преследовали беднягу с мячом из «Лидса». Очень доволен этой игрой», – заявил Клопп.

«Ливерпуль» в турнирной таблице АПЛ занимает 8 место, имея 47 очков после 30 игр. «Лидс» на 16 позиции с 29 очками после 31 матча.