Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клопп дал оценку разгромной победе Ливерпуля над Лидсом
Чемпионат Англии
Лидс
17.04.2023 22:00 – FT 1 : 6
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
18 апреля 2023, 02:14 | Обновлено 18 апреля 2023, 02:16
111
0

Клопп дал оценку разгромной победе Ливерпуля над Лидсом

Немецкий специалист – об успехе подопечных

18 апреля 2023, 02:14 | Обновлено 18 апреля 2023, 02:16
111
0
Клопп дал оценку разгромной победе Ливерпуля над Лидсом
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями от победы команды в поединке 31-го тура чемпионата Англии с «Лидсом» (6:1).

«Я думаю, что это лучшая наша игра в этом сезоне, со всех точек зрения и аспектов игры. Я думаю, что мы допустили много ошибок, но это была действительно хорошая игра, великолепные голы и контрпрессинг. Это была лучшая игра за долгое время. Больше всего мне понравилось, как на 92-й минуте, когда мы преследовали беднягу с мячом из «Лидса». Очень доволен этой игрой», – заявил Клопп.

«Ливерпуль» в турнирной таблице АПЛ занимает 8 место, имея 47 очков после 30 игр. «Лидс» на 16 позиции с 29 очками после 31 матча.

По теме:
Беру на себя ответственность. Букайо Сака извинился за незабитый пенальти
Лидс – Ливерпуль – 1:6. Дубли Салаха и Жоты. Видео голов, обзор матча
Дубли Салаха и Жоты, возвращение Диаса. Ливерпуль уничтожил Лидс на выезде
Юрген Клопп Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Лидс Лидс - Ливерпуль Ливерпуль
Источник BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холанд и Мбаппе дышат в спину Месси. Обновлен рейтинг фаворитов на ЗМ-2023
Футбол | 17 апреля 2023, 23:43 8
Холанд и Мбаппе дышат в спину Месси. Обновлен рейтинг фаворитов на ЗМ-2023
Холанд и Мбаппе дышат в спину Месси. Обновлен рейтинг фаворитов на ЗМ-2023

Осимхен обогнал Хвичу, Вини и Бензема – в пятерке

В возрасте 50 лет умер бывший футболист Динамо и сборной Украины
Футбол | 17 апреля 2023, 10:52 11
В возрасте 50 лет умер бывший футболист Динамо и сборной Украины
В возрасте 50 лет умер бывший футболист Динамо и сборной Украины

Павел Шкапенко отыграл за киевское «Динамо» шесть сезонов в 90-е

Через 2-3 недели. Источник: Ребров и УАФ договорились о контракте
Футбол | 17.04.2023, 17:07
Через 2-3 недели. Источник: Ребров и УАФ договорились о контракте
Через 2-3 недели. Источник: Ребров и УАФ договорились о контракте
Форман назвал своего любимого боксера современности
Бокс | 17.04.2023, 10:46
Форман назвал своего любимого боксера современности
Форман назвал своего любимого боксера современности
ВИДЕО. Сельта дома уступила Мальорке. Ндиайе решил исход матча
Футбол | 18.04.2023, 00:40
ВИДЕО. Сельта дома уступила Мальорке. Ндиайе решил исход матча
ВИДЕО. Сельта дома уступила Мальорке. Ндиайе решил исход матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вернидуб удален, Динамо и Днепр-1 шокированы, рекорд Металлиста и Вереса
Вернидуб удален, Динамо и Днепр-1 шокированы, рекорд Металлиста и Вереса
17.04.2023, 09:30 8
Футбол
Ягупова с Фенербахче выиграла Евролигу. В финале устроили разгром +39
Ягупова с Фенербахче выиграла Евролигу. В финале устроили разгром +39
16.04.2023, 22:40 4
Баскетбол
Лучший ассист в сезоне. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Брайтоном
Лучший ассист в сезоне. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Брайтоном
16.04.2023, 04:31 2
Футбол
Хосеп ГВАРДИОЛА: «В следующем туре – Арсенал. Проиграем - это почти конец»
Хосеп ГВАРДИОЛА: «В следующем туре – Арсенал. Проиграем - это почти конец»
16.04.2023, 15:29 6
Футбол
Джо Джойс рассказал, будет ли требовать реванш у Чжана Чжилея
Джо Джойс рассказал, будет ли требовать реванш у Чжана Чжилея
16.04.2023, 10:24 2
Бокс
Чжилей сломал Джойса. Теперь он претендует на Усика
Чжилей сломал Джойса. Теперь он претендует на Усика
16.04.2023, 12:19 7
Бокс
ВИДЕО. Врезался в трамвай. Иммобиле попал в ужасную аварию и сломал ребро
ВИДЕО. Врезался в трамвай. Иммобиле попал в ужасную аварию и сломал ребро
16.04.2023, 19:39 9
Футбол
БОЛОТНИК: «Буду бить морду Гвоздику. В предыдущем бою он подышать вышел»
БОЛОТНИК: «Буду бить морду Гвоздику. В предыдущем бою он подышать вышел»
16.04.2023, 21:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности