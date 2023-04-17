17 апреля на «Элланд Роуд» пройдет матч 31-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Лидс» встретится с «Ливерпулем». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Лидс

Клуб в прошлом сезоне смог обеспечить себе сохранение прописку после того, как решился сменить культового Бьелсу на Джесси Марша. Этой зимой уже американца убрали, несмотря на то, что под него активно приобретали игроков даже в январское трансферное окно. Но при новом наставнике, Хави Грасии, белые действительно смогли прибавить, и заметно. В апреле было выиграно важнейший поединок, закончив 2:1 домашний матч против прямого конкурента, Ноттингем Форест. Но если что-то не получается, то следует в итоге полный разгром. Так было в апреле уже дважды. Сначала мало что получилось против Арсенала, ему уступили дома 1:4. Более того, в прошлом туре еще более крупно проиграли скромному Кристал Пэлас. При том, что играли дома и открыли счет - получили в ответ в раздевалку, и еще четырежды к 77-й минуте.

Ливерпуль

Команда умеет выдавать зрелище против грандов. В марте она разнесла Манчестер Юнайтед, разгромив его 7:0. А в воскресенье красные выдали камбэк против Арсенала, отыгравшись с лидером Премьер-Лиги на ничью с 0:2. И это еще несколько раз только куражные сэйвы Рэмсдейла и промахи Салаха и компании не позволили и вовсе выиграть! Но при этом 2:2 означают, что подопечные Клоппа не выигрывают вот уже 5 матчей кряду, с учетом вылета из Лиги чемпионов от мадридского Реала. И, главное, шансы выбраться в топ-4 АПЛ еще больше уменьшились. Теперь до МЮ, что замыкает квартет, 12 очков, при 9 оставшихся поединках. И между этими клубами еще 3 мотивированных соперника...

Статистика личных встреч

После возвращения Лидса в элиту он взял только 1 очко в 4-х поединках в паре первых сезонах. Но в этом чемпионате получилось обыграть Ливерпуль на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество гостям. Но они снова могут все нивелировать провалами в обороне. Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом - 1,63.