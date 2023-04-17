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Лидс
17.04.2023 22:00 - : -
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Англия
17 апреля 2023, 19:31 |
41
0

Лидс – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 17 апреля в 22:00 по Киеву

17 апреля 2023, 19:31 |
41
0
Лидс – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

17 апреля на «Элланд Роуд» пройдет матч 31-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Лидс» встретится с «Ливерпулем».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встреч можно посмотреть на Setanta Sports.

После возвращения «Лидса» в АПЛ он взял только 1 очко в 4-х поединках против «Ливерпуля» в первых сезонах. Но в этой кампании получилось обыграть «красных» на выезде.

Лидс – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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