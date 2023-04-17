17 апреля на «Элланд Роуд» пройдет матч 31-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Лидс» встретится с «Ливерпулем».

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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встреч можно посмотреть на Setanta Sports.

После возвращения «Лидса» в АПЛ он взял только 1 очко в 4-х поединках против «Ливерпуля» в первых сезонах. Но в этой кампании получилось обыграть «красных» на выезде.

Лидс – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция