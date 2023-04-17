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17 апреля 2023, 02:30 | Обновлено 17 апреля 2023, 02:35
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0

Ковтун стал чемпионом Европы, Шахтер ушел в отрыв в УПЛ, лицензия Романчука

Главные новости за 16 апреля на Sport.ua

17 апреля 2023, 02:30 | Обновлено 17 апреля 2023, 02:35
16
0
Ковтун стал чемпионом Европы, Шахтер ушел в отрыв в УПЛ, лицензия Романчука
Getty Images/Global Images Ukraine

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 16 апреля.

1. Теперь без проблем. Шахтер снова обыграл Львов. Победу донецкому клубу принес дубль Бондаренко.

2. Таблица УПЛ. Шахтер уходит в отрыв, в следующем туре битва с Динамо. Команда Йовичевича имеет +7.

3. Украинец Ковтун стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике. 19-летний спортсмен выиграл первое золото континентального первенства на взрослом уровне.

4. Ягупова с Фенербахче выиграла Евролигу. В финале устроили разгром +39. В финале «Фенербахче» разгромил турецкую команду «Чукурова» со счетом 99:60.

5. Вторая медаль за день. На ЧЕ-2023 Ковтун завоевал бронзу на перекладине. Украинский гимнаст уже имеет три награды чемпионата Европы в Анталии.

6. Середа завоевал серебро на первом этапе Кубка мира по прыжкам в воду. Украинец уступил только китайцу Хао Янгу.

7. Радивилов завоевал медаль в опорном прыжке на чемпионате Европы. Игорь второй раз подряд выиграл награду на уровне континентального первенства.

8. ВИДЕО. Врезался в трамвай. Иммобиле попал в ужасную аварию и сломал ребро. В ДТП пострадали 12 человек, среди которых – пассажиры и водитель трамвая.

9. Романчук завоевал 3-ю лицензию на ОИ. В плавании Украина получила 5 путевок. На соревнованиях в Стокгольме украинская сборная завоевала 5 лицензий.

10. Арсенал без Зинченко драматично потерял очки в матче АПЛ. Снова 2:2 для команды Микеля Артеты.

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Источник Sport.ua
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