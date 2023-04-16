Таблица УПЛ. Шахтер уходит в отрыв, в следующем туре битва с Динамо

По итогам 21-го тура чемпионата Украины «Шахтер» сумел увеличить отрыв от «Днепра-1» до 7 очков. Команда Игора Йовичевича обыграла «Львов», а вот «Днепр-1» уступил «Заре».

Команда Александра Кучера имеет минус 7, но и матч в запасе (игра 1-го тура против «Александрии»). На третьем месте находится «Заря», которая опережает «Динамо» на три очка.

В следующем туре «Динамо» сыграет с «Шахтером».

В гонке бомбардиров по итогам тура существенных изменений не произошло, так как Артем Довбик забил очередной гол (18-й) и продолжает отрываться от Виталия Буяльского (11 точных ударов).

На единоличное третье место поднялся игрок «Ворсклы» Таулянт Сефери, у которого 9 голов.

Чемпионат Украины. 21-й тур

Минай - Кривбасс 1:0

Ингулец - Колос 0:1

Рух - Динамо 1:1

Металлист - Верес 5:5

Заря - Днепр-1 - 2:1

Металлист 1925 - Александрия 0:0

Шахтер - Львов 2:0

Черноморец - Ворскла 0:1