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  4. Таблица УПЛ. Шахтер уходит в отрыв, в следующем туре битва с Динамо
Украина. Премьер лига
16 апреля 2023, 17:11 |
1410
10

Таблица УПЛ. Шахтер уходит в отрыв, в следующем туре битва с Динамо

Команда Йовичевича имеет +7

16 апреля 2023, 17:11 |
1410
10
Таблица УПЛ. Шахтер уходит в отрыв, в следующем туре битва с Динамо
ФК Шахтер

По итогам 21-го тура чемпионата Украины «Шахтер» сумел увеличить отрыв от «Днепра-1» до 7 очков. Команда Игора Йовичевича обыграла «Львов», а вот «Днепр-1» уступил «Заре».

Команда Александра Кучера имеет минус 7, но и матч в запасе (игра 1-го тура против «Александрии»). На третьем месте находится «Заря», которая опережает «Динамо» на три очка.

В следующем туре «Динамо» сыграет с «Шахтером».

В гонке бомбардиров по итогам тура существенных изменений не произошло, так как Артем Довбик забил очередной гол (18-й) и продолжает отрываться от Виталия Буяльского (11 точных ударов).

На единоличное третье место поднялся игрок «Ворсклы» Таулянт Сефери, у которого 9 голов.

Чемпионат Украины. 21-й тур

Минай - Кривбасс 1:0

Ингулец - Колос 0:1

Рух - Динамо 1:1

Металлист - Верес 5:5

Заря - Днепр-1 - 2:1

Металлист 1925 - Александрия 0:0

Шахтер - Львов 2:0

Черноморец - Ворскла 0:1

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Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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Злий Глобинець
Тепер гірники можуть спокійно і планомірно готуватися до поєдинку з динамівцями. Буде битва за 6 очок! Чекаємо!
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+6
Фанькин кот
Дрожи, динамка столичная, выскочки с непомерными амбициями! Великий Шахтёр укажет вам ваше место!
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+1
Sok73
Все буде вирішувати випадок. І цим випадком буде у другому таймі Гармаш. 1:0.
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-1
Andr88
Калечный шахтер о которого в Европе все ноги вытирают пользуется тем что в Украине из-за войны спад чемпионата и остальные ещё слабее .Вы показали с Фейеноордом уровень а не со львовом  
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-1
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Calm
Та яка там битва… так, прогулянка Шахтаря
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-3
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