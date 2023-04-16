Арсенал без Зинченко драматично потерял очки в матче АПЛ

«Арсенал» в матче чемпионата Англии потерял очки в битве с «Вест Хэмом», который сражается за выживание в АПЛ. При этом для команды Микеля Артеты все начиналось прекрасно - уже на 10-й минуте счет был 2:0.

Однако «Вест Хэм» забил по голу в каждом тайме и сумел свести поединок к ничьей. При счете 2:1 лидер чемпионата мог забить еще раз, но Сака не реализовал пенальти.

Украинец Александр Зинченко из-за травмы не попал в заявку на игру.

Теперь лондонская команда опережает «Манчестер Сити» лишь на 4 очка с матчем в запасе для конкурента.

Чемпионат Англии. 31-й тур

Вест Хэм - Арсенал 2:2

Голы: Бенрама, 33 (с пен), Боуэн, 54 - Жезус, 7, Эдегор, 10

На 52-й минуте Сака не реализовал пенальти