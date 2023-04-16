Арсенал без Зинченко драматично потерял очки в матче АПЛ
Снова 2:2 для команды Микеля Артеты
«Арсенал» в матче чемпионата Англии потерял очки в битве с «Вест Хэмом», который сражается за выживание в АПЛ. При этом для команды Микеля Артеты все начиналось прекрасно - уже на 10-й минуте счет был 2:0.
Однако «Вест Хэм» забил по голу в каждом тайме и сумел свести поединок к ничьей. При счете 2:1 лидер чемпионата мог забить еще раз, но Сака не реализовал пенальти.
Украинец Александр Зинченко из-за травмы не попал в заявку на игру.
Теперь лондонская команда опережает «Манчестер Сити» лишь на 4 очка с матчем в запасе для конкурента.
Чемпионат Англии. 31-й тур
Вест Хэм - Арсенал 2:2
Голы: Бенрама, 33 (с пен), Боуэн, 54 - Жезус, 7, Эдегор, 10
На 52-й минуте Сака не реализовал пенальти
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