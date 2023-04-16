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Чемпионат Англии
Вест Хэм
16.04.2023 16:00 – FT 2 : 2
Арсенал
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Англия
16 апреля 2023, 17:56 |
7631
41

Арсенал без Зинченко драматично потерял очки в матче АПЛ

Снова 2:2 для команды Микеля Артеты

16 апреля 2023, 17:56 |
7631
41
Арсенал без Зинченко драматично потерял очки в матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» в матче чемпионата Англии потерял очки в битве с «Вест Хэмом», который сражается за выживание в АПЛ. При этом для команды Микеля Артеты все начиналось прекрасно - уже на 10-й минуте счет был 2:0.

Однако «Вест Хэм» забил по голу в каждом тайме и сумел свести поединок к ничьей. При счете 2:1 лидер чемпионата мог забить еще раз, но Сака не реализовал пенальти.

Украинец Александр Зинченко из-за травмы не попал в заявку на игру.

Теперь лондонская команда опережает «Манчестер Сити» лишь на 4 очка с матчем в запасе для конкурента.

Чемпионат Англии. 31-й тур

Вест Хэм - Арсенал 2:2
Голы: Бенрама, 33 (с пен), Боуэн, 54 - Жезус, 7, Эдегор, 10

На 52-й минуте Сака не реализовал пенальти

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Арсенал Лондон Вест Хэм Александр Зинченко чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 41
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dudigo78
Сіті чемпіон, на жаль. Різниця в силі команд зараз просто разюча
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+7
Лютый Кандибобер
Сака - обоссака
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+6
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Octopus
Обидно за Арсенал, хотелось бы чтобы Зинченко утер носа Гвардиоле, но последние три месяца все к тому идет. Арсенал не прогрессирует, он объективно не заслуживает чемпионства, в отличие от команды Гвардиолы, которая демонстрирует какой-то запредельный уровень.
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+5
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Mykhailo Stepanov
Не чемпіонська гра. Схоже два швидки голи зіграли злий жарт з "гармашами". Ну і Сака мудило
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+4
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Kamatozzza
Сіті буде чемпіоном, скріньте )
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
GloryUkraine
Тепер реально єдиний шанс виграти чемпіонат це відібрати очки у МанСіті і не втратити більше ні одного в матчах, що залишилися, але сумніваюся, що Арсеналу це вдасться.
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Andr88
Здесь вся вина лежит исключительно на Арсенале .В первом круге выносили всех .Это давняя болезнь Арсенала .Чем ближе к титулам оказывается что делают вроде тоже самое но психологически сломались .Ничего бы Мансити не сделал если бы Арсенал прошел второй круг также как первый 
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+2
kluchka_vova
ман сіті виграє і стане чемпіоном... арсенал фізично не готовий до чемпіонського фінішу
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+2
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Andr88
Хорошо хоть Зинченко не было .Как с Ливерпулем сделали бы виноватым когда Ливер возил второй тайм и пеналь не забил 
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+2
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Павло Костюк
Бабло перемагає зло, жартую. Поки маємо те що маєм, є декілька команд у світі які можуть купити самих кращих, Арсенал не серед них.
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+2
Burevestnik
Арсенал впевнено йде до серебра  АПЛ. 
МанСіті ледве передвигається до золота...
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+1
Тарік1994
Шкода, ще й наступний матч Сіті, ще й Олекснадр травмований, все йде проти них 
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+1
Defen23
Жаль, что Арсенал не смог удержать свое преимущество и закончил матч вничью. Но, безусловно, Вест Хэм заслуживает похвалы за то, что сумел догнать сильного соперника, и заработать очки. Надеюсь, что Александр Зинченко скоро поправится и сможет помочь своей команде в ближайших матчах. А пока Арсенал должен держать ситуацию под контролем и не допускать больше потерь очков, если хочет сохранить лидерство в чемпионате.
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
Calm
МС буде чемпіоном як не прикро 
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+1
igor shmuylo
А у Зины ето трвма назыв.паска . Забиать надо пенальтии решать исход игры  
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0
Old Т
Надо же. Интрига в УПЛ пропадет, а в АПЛ   достигла предела.  Хотя это было ожидаемо. МанСити более  крепкий орешек.
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0
Andr88
Что вы равняете .Арсенал сыграл и отдых на неделю .А Мансити не с кем нибудь а с Баварией сражается .это нагрузка огромная на игроков 
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-2
luceorius
  З такою грою та результатами ще навіть бронза не гарантована.
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-2
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Andr88
С сити будет ничья .Сити 2 матча выиграл у Арсенала .3 из 3 х нереально .Будет ничья и одно очко останется преимущества Арсенала которое он удержит 
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-2
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avk2307
Не чекав від Арсенала втрати очків з Вест Хемом.
Дуже погано ....
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-3
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