Микель АРТЕТА: «Разочарован Арсеналом. Потеряли настрой на игру»
Команда снова потеряла очки
«Арсенал» во втором туре кряду ведет по ходу матча 2:0, однако позволяет сопернику отыграться. После 2:2 с МЮ лидер чемпионата сыграл вничью с «Вест Хэмом», что разочаровало тренера Микеля Артету.
«Очень разочарован. Снова великолепно начали матч, 2:0 к 10-й минуте, все контролировали, а затем потеряли настрой. Дали сопернику надежду вернуться в игру, попали в ситуацию, когда соперник один за одним имел угловые и вбрасывания, создавая давление».
«Нам нужно было забивать третий и четвертый голы, но я не увидел настрой на это».
«Сака не забил пенальти? Тот, кто постоянно бьет пенальти, иногда промахивается. Не видел игроков, которые никогда не промахивались бы», – сказал Артета.
Лондонская команда опережает «Манчестер Сити» лишь на 4 очка с матчем в запасе для конкурента.
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