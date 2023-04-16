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  4. Микель АРТЕТА: «Разочарован Арсеналом. Потеряли настрой на игру»
Англия
16 апреля 2023, 18:52 | Обновлено 16 апреля 2023, 19:24
1259
2

Микель АРТЕТА: «Разочарован Арсеналом. Потеряли настрой на игру»

Команда снова потеряла очки

16 апреля 2023, 18:52 | Обновлено 16 апреля 2023, 19:24
1259
2
Микель АРТЕТА: «Разочарован Арсеналом. Потеряли настрой на игру»
Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» во втором туре кряду ведет по ходу матча 2:0, однако позволяет сопернику отыграться. После 2:2 с МЮ лидер чемпионата сыграл вничью с «Вест Хэмом», что разочаровало тренера Микеля Артету.

«Очень разочарован. Снова великолепно начали матч, 2:0 к 10-й минуте, все контролировали, а затем потеряли настрой. Дали сопернику надежду вернуться в игру, попали в ситуацию, когда соперник один за одним имел угловые и вбрасывания, создавая давление».

«Нам нужно было забивать третий и четвертый голы, но я не увидел настрой на это».

«Сака не забил пенальти? Тот, кто постоянно бьет пенальти, иногда промахивается. Не видел игроков, которые никогда не промахивались бы», – сказал Артета.

Лондонская команда опережает «Манчестер Сити» лишь на 4 очка с матчем в запасе для конкурента.

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Источник BBC
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Комментарии 2
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maverik
Вот она роль Зинченко нет на поле и с 2-0 итог 2-2,играет посредственно но мотиватор из него сильный.
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