Микель АРТЕТА: «Разочарован Арсеналом. Потеряли настрой на игру»

«Арсенал» во втором туре кряду ведет по ходу матча 2:0, однако позволяет сопернику отыграться. После 2:2 с МЮ лидер чемпионата сыграл вничью с «Вест Хэмом», что разочаровало тренера Микеля Артету.

«Очень разочарован. Снова великолепно начали матч, 2:0 к 10-й минуте, все контролировали, а затем потеряли настрой. Дали сопернику надежду вернуться в игру, попали в ситуацию, когда соперник один за одним имел угловые и вбрасывания, создавая давление».

«Нам нужно было забивать третий и четвертый голы, но я не увидел настрой на это».

«Сака не забил пенальти? Тот, кто постоянно бьет пенальти, иногда промахивается. Не видел игроков, которые никогда не промахивались бы», – сказал Артета.

Лондонская команда опережает «Манчестер Сити» лишь на 4 очка с матчем в запасе для конкурента.