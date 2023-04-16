В матче чемпионата Англии «Арсенал» сыграл вничью 2:2 с «Вест Хэмом». При этом команда Микеля Артеты вела в счете 2:0, но позволила сопернику отыграться. В прошлом туре «Арсенал» в аналогичной ситуации сыграл 2:2 с МЮ.

Украинский игрок Александр Зинченко из-за травмы сегодня на поле не выходил.