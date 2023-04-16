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Чемпионат Англии
Вест Хэм
16.04.2023 16:00 – FT 2 : 2
Арсенал
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Англия
16 апреля 2023, 20:45 |
320
0

Вест Хэм – Арсенал – 2:2. Команда Зинченко снова потеряла очки. Обзор матча

Второй тур подряд команда играет 2:2

16 апреля 2023, 20:45 |
320
0
Вест Хэм – Арсенал – 2:2. Команда Зинченко снова потеряла очки. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Англии «Арсенал» сыграл вничью 2:2 с «Вест Хэмом». При этом команда Микеля Артеты вела в счете 2:0, но позволила сопернику отыграться. В прошлом туре «Арсенал» в аналогичной ситуации сыграл 2:2 с МЮ.

Украинский игрок Александр Зинченко из-за травмы сегодня на поле не выходил.

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
33’
ГОЛ ! С пенальти забил Саид Бенрахма (Вест Хэм).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко Вест Хэм видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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