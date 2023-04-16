16 апреля на «Лондон Стэдиум» пройдет матч 31-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Вест Хэм» встретится с «Арсеналом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports.

С 2007-го года, регулярно играя с «Арсеналом», «Вест Хэм» смог победить только дважды. В этом сезоне канониры выиграли 3:1.

Вест Хэм – Арсенал. Лондонское дерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция