Англия16 апреля 2023, 13:30 |
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Вест Хэм – Арсенал. Лондонское дерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 16 апреля в 16:00 по Киеву
16 апреля 2023, 13:30 |
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16 апреля на «Лондон Стэдиум» пройдет матч 31-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Вест Хэм» встретится с «Арсеналом».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 16:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports.
С 2007-го года, регулярно играя с «Арсеналом», «Вест Хэм» смог победить только дважды. В этом сезоне канониры выиграли 3:1.
Вест Хэм – Арсенал. Лондонское дерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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