16 апреля на «Лондон Стэдиум» пройдет матч 31-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Вест Хэм» встретится с «Арсеналом». Старт поединка запланирован на 16:00 по киевскому времени.

Вест Хэм

Клуб в этом сезоне имеет уникальный шанс выиграть еврокубок. Молотобойцы демонстрировали стопроцентный результат в Лиге конференций, начиная еще с Лиги Европы. Сейчас там идет четвертьфинальный раунд, в рамках которого съездили в гости к Генту, а в следующий четверг ждут бельгийцев дома. Первый поединок закончили 1:1, хотя открывали счет перед перерывом. При этом на внутренней арене Хаммерс проводят худший сезон после возвращения на тренерский пост Мейеса. Несколько раз Дэвид был очень близок к отставке. Но нужно признать, что сейчас, в апреле, получилось неплохо прибавить. Да, был разгром Ньюкасла со счетом 5:1. Но при этом удалось прагматично, по 1;0, обыграть и Саутгемптон, и Фулхэм, пробив наконец-то отметку в 30 очков.

Арсенал

Команда приступила к финишному отрезку, и это, безусловно, серьезное давление. Все помнят, что часто эти поединки канониры проваливали. Чего далеко ходить, достаточно вспомнить перипетии годичной давности, когда было утрачено 4-е место в АПЛ, а с ним и право сыграть в Лиге чемпионов, причем в пользу Тоттенхэма. Сейчас главный еврокубок никуда не денется, но, конечно же, хочется сохранить лидерство и взять сенсационный титул. Тем более что со всех остальных турниров уже успели вылететь. В том числе и из Лиги Европы, по пенальти уступив дома лиссабонскому Спортингу. Так что с апреля можно было полностью сосредоточиться на АПЛ. Там начали месяц с победы над Лидсом. Но потом, ведя с Ливерпулем 2:0, закончили только ничьей, и то чуть не уступили и вовсе.

Статистика личных встреч

С 2007-го года, регулярно играя с Арсеналом, Вест Хэм смог победить только дважды. В этом сезоне канониры выиграли 3:1.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что Мойес остановит Артету. Согласимся и даже поставим на гостей при форе -1 гол c коэффициентом - 1,98.