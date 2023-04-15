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  4. Больше семи часов без голов. Металлист 1925 и Александрия сыграли вничью
Украина. Премьер лига
15 апреля 2023, 16:54 | Обновлено 15 апреля 2023, 16:59
335
2

Больше семи часов без голов. Металлист 1925 и Александрия сыграли вничью

Харьковский клуб не выигрывает уже восемь матчей подряд

15 апреля 2023, 16:54 | Обновлено 15 апреля 2023, 16:59
335
2
Больше семи часов без голов. Металлист 1925 и Александрия сыграли вничью
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже...

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

Металлист 1925 – Александрия – 0:0

Кравченко (31), Эдмар (66, тренер), Безуглый (87), Жичиков (90+3) – Бондаренко (44).

Эдмар (66, тренер).

«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Курило, Капинус, Габелок, Русин, Кравченко (Безуглый, 86), Вачиберадзе (Чирук, 61), Дмитренко, Бычек (Ткачук, 78).

«Александрия»: Шевченко, Ковалец, Кулаков, Калитвинцев, Третьяков (Шулянский, 80), Мирошниченко, Сигеев (Волошин, 74), Логинов, Цуриков (Кожушко, 61), Бондаренко (Бабогло, 46), Михайленко (Мустафаев, 61).

Арбитр: Александр Дердо (Черноморск, Одесская область).

Стадион: «Колос» (Коваливка, Киевская область).

МЕТАЛЛИСТ 1925 – АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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axylinam
Ротань самый тупой тренер, тупее трудно найти, хотя у нас целые пастбища тупых и ещё тупее
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0
u6464u
от колгоспникі , скажіть навіщо потрібно було знімати Гуру, мабуть лишня копійка сраку муляла.
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0
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