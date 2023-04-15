Больше семи часов без голов. Металлист 1925 и Александрия сыграли вничью
Харьковский клуб не выигрывает уже восемь матчей подряд
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Украинская Премьер-лига. 21-й тур.
Металлист 1925 – Александрия – 0:0
Кравченко (31), Эдмар (66, тренер), Безуглый (87), Жичиков (90+3) – Бондаренко (44).
Эдмар (66, тренер).
«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Курило, Капинус, Габелок, Русин, Кравченко (Безуглый, 86), Вачиберадзе (Чирук, 61), Дмитренко, Бычек (Ткачук, 78).
«Александрия»: Шевченко, Ковалец, Кулаков, Калитвинцев, Третьяков (Шулянский, 80), Мирошниченко, Сигеев (Волошин, 74), Логинов, Цуриков (Кожушко, 61), Бондаренко (Бабогло, 46), Михайленко (Мустафаев, 61).
Арбитр: Александр Дердо (Черноморск, Одесская область).
Стадион: «Колос» (Коваливка, Киевская область).
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