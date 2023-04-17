Руслан РОТАНЬ: «Футболистам не хватает уверенности»

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал ничью с «Металлистом 1925» (0:0) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

«Чтобы выигрывать – надо забивать. Я говорил ребятам: в таких матчах нужно выгрызать, доставать, реализовывать моменты, несмотря на все условия, надо «вырывать» такие мячи. Ребята старались, однако на сегодня имеем такой результат и должны его принять.

Чего не хватает футболистам? Я считаю, уверенности. А она появится тогда, когда начнем забивать. Надо сделать серию побед, чтобы она пришла. Тогда и с реализацией моментов все будет хорошо. Заметно, что ребята хотят выигрывать. Но где-то волнение, где-то давление того, что надо победить любой ценой, к сожалению, довлеет над всеми нами.

Мы должны стать той командой, которая с первых минут будет настроена забивать, тогда мы сможем разочаровывать соперника и на 94-ой минуте, и на 95-ой. Именно к этому мы стремимся.

Команда должна играть только на победу, только на результат, где будет +3 очка в нашу копилку. Для этого, конечно, нужно много работать. Работать над реализацией, над стремлением, чтобы появилось желание у всех, без исключения, играть и побеждать. Тогда придут результаты», - сказал Ротань.