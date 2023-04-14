Харьковский «Металлист 1925» и ФК «Александрия» 15 апреля встретятся в матче 21 тура Украинской Премьер-лиги. Начало поединка на стадионе «Колос» (село Коваливка Киевской области) назначено на 15:00.

Металлист 1925

Весеннюю часть чемпионата харьковский и александрийский клубы начинали с матча между собой. Это был пропущенная игра 6-го тура. Команды разошлись миром – 3:3. «Металлист 1925» довольно хорошо выглядел в этом матче, имел преимущество в два гола, но не смог удержать победу. Однако уже в следующем туре харьковчане потерпели разгромное поражение 0:7 от «Шахтера». После этого последовали две ничьи, а затем снова два крупных поражения от «Днепра-1» и «Колоса» с одинаковым счетом 0:3.

«Металлист 1925» весной испытывает существенные проблемы и в обороне, и в атаке. В последних пяти матчах команда пропустила 14 голов, а забила только один раз. Особо беззубо атака харьковчан выглядела в предыдущем матче против «Колоса», в котором они смогли создать лишь пару опасных моментов.

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Перед 21-м туром «Металлист» 1925» с 21 очком занимал 10 место в турнирной таблице. До зоны аутсайдеров – всего три зачетных балла. Если в игре команды не произойдет изменений в лучшую сторону, то так и до борьбы за выживание недалеко.

Александрия

Турнирное положение подопечных Руслана Ротаня значительно лучше, чем у харьковчан. «Александрия» набрала 32 очка и занимает 5 место в таблице. До четвертого места далеко (отрыв от «Динамо» перед 21-м туром составлял 7 очков). Сзади пытаются напирать «Кривбасс» и «Колос», но отрыв «Александрии» от преследователей довольно комфортный (4 и 5 очков соответственно).

В весенней части чемпионата «Александрия» победила только один раз – со счетом 3:0 была разбита «Ворскла». Все остальные матчи завершились вничью. В матче предыдущего тура подопечные Ротаня, играя целый тайм в большинстве, не смогли обыграть одесский «Черноморец».

Статистика матчей

История встреч «Металлиста 1925» и «Александрии» пока что очень короткая. В чемпионате команды провели два матча – оба в Александрии: 3:3 в матче первого круга этого сезона и 2:0 в пользу хозяев в незаконченном прошлом сезоне. Еще один матч сыграли в Кубке Украины: «Александрия» в гостях победила со счетом 5:2. Был еще товарищеский матч летом прошлого года, в котором «Металлист 1925» победил со счетом 2:1.

Ориентировочные составы

«Александрия»: Шевченко, Цуриков, Бабогло, Бондаренко, Мирошниченко, Ковалец, Рыбалка, Мустафаєв, Третьяков, Кулаков, Калитвинцев.

«Металлист 1925»: Мозиль, Шершень, Курило, Безуглый, Жичиков, Вачиберадзе, Мартынюк, Габелок, Ременюк, Дмитренко, Русин.

Прогноз на противостояние

Предположим, что игра будет достаточно равной и завершится победой с разницей в один гол. Попробуем поставить на гостей.

15 апреля, суббота