Металлист 1925 – Александрия – 0:0. Обзор матча
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В матче 21-го тура украинской Премьер-лиги «Металлист 1925» и «Александрия» сыграли вничью со счетом 0:0.
Украинская Премьер-лига. 21-й тур
Металлист 1925 – Александрия – 0:0
Кравченко (31), Эдмар (66, тренер), Безуглый (87), Жичиков (90+3) – Бондаренко (44).
Эдмар (66, тренер).
«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Ткачук Е., Курило, Капинус, Габелок, Русин, Кравченко (Безуглый, 86), Вачиберадзе (Чирук, 61), Дмитренко, Бычек (Ткачук А., 78).
«Александрия»: Шевченко, Ковалец, Кулаков, Калитвинцев, Третьяков (Шулянский, 80), Мирошниченко, Сигеев (Волошин, 74), Логинов, Цуриков (Кожушко, 61), Бондаренко (Бабогло, 46), Михайленко (Мустафаев, 61).
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