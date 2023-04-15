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Чемпионат Украины
Металлист 1925
15.04.2023 15:00 – FT 0 : 0
Александрия
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Украина. Премьер лига
15 апреля 2023, 18:16 | Обновлено 15 апреля 2023, 18:32
72
0

Металлист 1925 – Александрия – 0:0. Обзор матча

Смотрите видеообзор матча 21-го тура УПЛ

15 апреля 2023, 18:16 | Обновлено 15 апреля 2023, 18:32
72
0
Металлист 1925 – Александрия – 0:0. Обзор матча
УПЛ

В матче 21-го тура украинской Премьер-лиги «Металлист 1925» и «Александрия» сыграли вничью со счетом 0:0.

Украинская Премьер-лига. 21-й тур

Металлист 1925 – Александрия – 0:0

Кравченко (31), Эдмар (66, тренер), Безуглый (87), Жичиков (90+3) – Бондаренко (44).

Эдмар (66, тренер).

«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Ткачук Е., Курило, Капинус, Габелок, Русин, Кравченко (Безуглый, 86), Вачиберадзе (Чирук, 61), Дмитренко, Бычек (Ткачук А., 78).

«Александрия»: Шевченко, Ковалец, Кулаков, Калитвинцев, Третьяков (Шулянский, 80), Мирошниченко, Сигеев (Волошин, 74), Логинов, Цуриков (Кожушко, 61), Бондаренко (Бабогло, 46), Михайленко (Мустафаев, 61).

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Металлист 1925 Александрия видео голов и обзор Украинская Премьер-лига Металлист 1925 - Александрия чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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