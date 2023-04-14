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Чемпионат Украины
Металлист 1925
15.04.2023 15:00 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 19:17 | Обновлено 14 апреля 2023, 21:04
55
0

Металлист 1925 – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги

14 апреля 2023, 19:17 | Обновлено 14 апреля 2023, 21:04
55
0
Металлист 1925 – Александрия. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 15 апреля, на стадионе «Колос» в селе Коваливка (Киевская область) состоится матч между харьковским «Металлистом 1925» и «Александрией». Игра пройдет в рамках 21-го тура Украинской Премьер-лиги. Начало запланировано на 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Во втором круге «Металлист 1925» и «Александрия» одержали всего одну победу на двоих. Выиграть удалось подопечным Руслана Ротаня – 3:0 у «Ворсклы». Остальные матчи «Александрия» закончила вничью. Выступление «1925-х» в весенней части чемпионата можно назвать провальным: три крупных поражения и три ничьи. В трех предыдущих поединках харьковская команда не забила ни одного гола. Безвыигрышная серия «Металлиста 1925» составляет 7 матчей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Александрия», которая будет доступна в украинской версии сайта.

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Александрия Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Александрия текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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