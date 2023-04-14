В субботу, 15 апреля, на стадионе «Колос» в селе Коваливка (Киевская область) состоится матч между харьковским «Металлистом 1925» и «Александрией». Игра пройдет в рамках 21-го тура Украинской Премьер-лиги. Начало запланировано на 15:00.

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Во втором круге «Металлист 1925» и «Александрия» одержали всего одну победу на двоих. Выиграть удалось подопечным Руслана Ротаня – 3:0 у «Ворсклы». Остальные матчи «Александрия» закончила вничью. Выступление «1925-х» в весенней части чемпионата можно назвать провальным: три крупных поражения и три ничьи. В трех предыдущих поединках харьковская команда не забила ни одного гола. Безвыигрышная серия «Металлиста 1925» составляет 7 матчей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Александрия», которая будет доступна в украинской версии сайта.