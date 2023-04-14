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Чемпионат Украины
Минай
14.04.2023 13:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 09:52 | Обновлено 14 апреля 2023, 09:59
136
0

Минай – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 14 апреля в 13:00 по Киеву

14 апреля 2023, 09:52 | Обновлено 14 апреля 2023, 09:59
136
0
Минай – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В пятницу, 14 апреля, состоится матч 21-го тура чемпионата Украины, в котором сразятся «Минай» и «Кривбасс».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Минае, на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00 по киевскому времени.

«Минай» в турнирной таблице украинской Премьер-лиги занимает 13-е место. У него 18 очков после 20 игр. В 4 матчах команда победила, 6 раз сыграла вничью, потерпела 10 поражений.

Минай – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Кривбасс» располагается в турнирной таблице УПЛ на 6-й позиции. У него 28 очков после 20 матчей. В 8 поединках подопечные Юрия Вернидуба победили, 4 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений.

Поединок будет показывать ОТТ-платформа Setanta Sports.

Минай – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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