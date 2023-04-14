Минай – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 14 апреля в 13:00 по Киеву
В пятницу, 14 апреля, состоится матч 21-го тура чемпионата Украины, в котором сразятся «Минай» и «Кривбасс».
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Игра пройдет в Минае, на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00 по киевскому времени.
«Минай» в турнирной таблице украинской Премьер-лиги занимает 13-е место. У него 18 очков после 20 игр. В 4 матчах команда победила, 6 раз сыграла вничью, потерпела 10 поражений.
Минай – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
«Кривбасс» располагается в турнирной таблице УПЛ на 6-й позиции. У него 28 очков после 20 матчей. В 8 поединках подопечные Юрия Вернидуба победили, 4 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений.
Поединок будет показывать ОТТ-платформа Setanta Sports.
Минай – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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