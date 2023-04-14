В пятницу, 14 апреля, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ингулец» и «Колос».

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Поединок пройдет в Киеве на УТК имени В.Банникова. Арбитр встречи – Владимир Новохатний (Киев). Стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Прямую трансляцию матча проведет ОТТ-платформа Setanta Sports.

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Колос».

Ингулец – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция