Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ингулец – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Ингулец
14.04.2023 14:00 – 5 0 : 0
Колос К
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 14:00 | Обновлено 14 апреля 2023, 14:03
576
0

Ингулец – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 14 марта в 14:00

14 апреля 2023, 14:00 | Обновлено 14 апреля 2023, 14:03
576
0
Ингулец – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В пятницу, 14 апреля, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ингулец» и «Колос».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет в Киеве на УТК имени В.Банникова. Арбитр встречи – Владимир Новохатний (Киев). Стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Прямую трансляцию матча проведет ОТТ-платформа Setanta Sports.

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Колос».

Ингулец – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Возвращение Буяльского. Составы на матч Рух – Динамо
22 украинца на поле. Стартовые составы на матч Ингулец – Колос
ВИДЕО. Вишневский забил в ворота Кривбасса на 3-й минуте матча
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Колос Ковалевка Ингулец - Колос смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 апреля
Футбол | 14 апреля 2023, 13:55 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 апреля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 апреля

Важные события во всех видах спорта

Бидный рассказал, сможет ли сборная Украины играть в квалификации Евро-2024
Футбол | 14 апреля 2023, 12:13 8
Бидный рассказал, сможет ли сборная Украины играть в квалификации Евро-2024
Бидный рассказал, сможет ли сборная Украины играть в квалификации Евро-2024

Заместитель Министра молодежи и спорта Украины заявил, что решение будет принимать УАФ

Стало известно, какой канал покажет матч Рух – Динамо
Футбол | 13.04.2023, 15:36
Стало известно, какой канал покажет матч Рух – Динамо
Стало известно, какой канал покажет матч Рух – Динамо
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «В Макеевке не был с 2014-го. Появлюсь – расстреляют»
Хоккей | 14.04.2023, 01:54
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «В Макеевке не был с 2014-го. Появлюсь – расстреляют»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «В Макеевке не был с 2014-го. Появлюсь – расстреляют»
Сумасшедший камбэк на Олд Траффорд. Севилья вырвала ничью у Ман Юнайтед
Футбол | 13.04.2023, 23:59
Сумасшедший камбэк на Олд Траффорд. Севилья вырвала ничью у Ман Юнайтед
Сумасшедший камбэк на Олд Траффорд. Севилья вырвала ничью у Ман Юнайтед
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Синие не устояли в Мадриде. Реал уверенно обыграл Челси
Синие не устояли в Мадриде. Реал уверенно обыграл Челси
12.04.2023, 23:55 39
Футбол
Свитолина одержала первую победу после возвращения
Свитолина одержала первую победу после возвращения
12.04.2023, 18:04 22
Теннис
Победы Реала и Милана в ЛЧ, Шахтер дожал Львов на 95-й, успех Свитолиной
Победы Реала и Милана в ЛЧ, Шахтер дожал Львов на 95-й, успех Свитолиной
13.04.2023, 06:05
Футбол
Стал известен состав сборной Украины по биатлону на сезон-2023/24
Стал известен состав сборной Украины по биатлону на сезон-2023/24
12.04.2023, 14:20 3
Биатлон
Полесье разорвало контракт с игроком, толкнувшим девушку-арбитра
Полесье разорвало контракт с игроком, толкнувшим девушку-арбитра
12.04.2023, 10:58 11
Футбол
Джо Джойс дал прогноз на бой Усика против Дюбуа
Джо Джойс дал прогноз на бой Усика против Дюбуа
13.04.2023, 12:59 2
Бокс
Пере ГВАРДИОЛА: «Цыганков рассчитывал на более именитый клуб, чем Жирона»
Пере ГВАРДИОЛА: «Цыганков рассчитывал на более именитый клуб, чем Жирона»
12.04.2023, 14:07 4
Футбол
Определен соперник Прометея в 1/4 финала баскетбольного Еврокубка
Определен соперник Прометея в 1/4 финала баскетбольного Еврокубка
12.04.2023, 23:23
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности