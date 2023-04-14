Украина. Премьер лига14 апреля 2023, 14:00 | Обновлено 14 апреля 2023, 14:03
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Ингулец – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 14 марта в 14:00
14 апреля 2023, 14:00 | Обновлено 14 апреля 2023, 14:03
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В пятницу, 14 апреля, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ингулец» и «Колос».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет в Киеве на УТК имени В.Банникова. Арбитр встречи – Владимир Новохатний (Киев). Стартовый свисток прозвучит в 14:00.
Прямую трансляцию матча проведет ОТТ-платформа Setanta Sports.
Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Колос».
Ингулец – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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