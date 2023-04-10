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Англия
10 апреля 2023, 02:17 | Обновлено 10 апреля 2023, 02:20
155
0

Микель АРТЕТА: «Наверное, итоговый счет справедлив»

Испанский специалист – о матче «Арсенала» с «Ливерпулем»

10 апреля 2023, 02:17 | Обновлено 10 апреля 2023, 02:20
155
0
Микель АРТЕТА: «Наверное, итоговый счет справедлив»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал оценку поединку 30-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», который завершился вничью 2:2. «Канониры» не смогли сохранить преимущество, ведя в счете 2:0 по ходу игры.

«Очень напряженный матч. Игра была под контролем, но потом мы пропустили очень неаккуратный гол, и игра набрала обороты. Мы хорошо начали [во втором тайме], но затем потеряли контроль. Это была очень изменчивая, хаотичная игра. «Ливерпуль» мог забить три или четыре гола. Правда, и мы могли забить два или три гола, так что, наверное, итоговый счет справедлив.

Я не видел, чтобы кто-то в этом сезоне [доминировал] на этом поле. Они обыграли [на «Энфилде»] все топ-команды, они играли с мадридским «Реалом» и могли вести в счете 4:0 в первые 20 минут. У них обязательно будут моменты, и вам нужно разобраться с ними – что мы и сделали. Наш вратарь сыграл в этом огромную роль.

Мы могли бы взять три очка, и мы должны были продолжать [играть, как в первом тайме] еще 15 минут – тогда игра пошла бы совсем по другому сценарию. Мы этого не сделали. Нужно понять, в чем дело. Нужно двигаться дальше и продолжать играть так, как мы играли в первые 30 минут матча», – заявил Артета.

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Источник Sky Sports
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