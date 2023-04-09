В воскресенье, 9 апреля, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоится матч 30-го тура чемпионата Англии, в котором отношения выяснят «Ливерпуль» и «Арсенал». Стартовый свисток в матче прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Ливерпуль

«Ливерпуль» в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает 8-е место. В активе у «красных» 43 очка после 28 матчей. В 12 поединках они победили, 7 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений.

К приезду «Арсенала» подопечные Юргена Клоппа подходят с серией из трех матчей без побед. Они 5 марта на своем поле буквально уничтожили «Манчестер Юнайтед» - 7:0. После этого на выезде проиграли 0:1 «Борнмуту», оказались биты в Манчестере «Сити» (1:4) и разошлись в Лондоне миром с «Челси» - 0:0.

По достижениям на своем поле «Ливерпуль» нынче в английской Премьер-лиге пятый. Он в 13 домашних матчах набрал 30 очков, добившись 9 побед при трех ничьих и одном поражении.

Арсенал

Лондонский «Арсенал» располагается в турнирной таблице чемпионата Англии на 1-м месте. У него 72 пункта после 29 игр. Команда в 23 встречах победили, по три раза сыграла вничью и проиграла.

На данный момент «канониры» идут в английской Премьер-лиге на серии из семи победных поединков. Они 15 февраля на своем поле проиграли со счетом 1:3 «Ман Сити». После той неудачи у подопечных Микеля Артеты последовали победы над «Астон Виллой» (2:1 в гостях), «Лестером» (1:0 на выезде), «Эвертоном» (4:0 дома), «Борнмутом» (3:2 дома), «Фулхэмом» (3:0 в гостях), «Кристал Пэлас» (4:1 на своем поле) и «Лидсом» (4:1 дома).

Если взять успехи на выезде, то «Арсенал» в нынешней АПЛ занимает также 1 место, как и в генеральной классификации. Вне родного Лондона он провел 14 матчей и набрал в них 34 очка. В 11 гостевых встречах «канониры» выиграли, 1 раз сыграли вничью и потерпели два поражения.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева окажутся лучше гостей. При этом обе команды результативностью не порадуют и ТБ 2,5 в матче не сыграет. Нашей ставкой будет позиция – победа первой команды и ТМ 2,5 в матче.

Ориентировочные составы:

Ливерпуль: Алиссон – Александр-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Фабиньо, Хендерсон, Салах, Жота, Гакпо.

Арсенал: Рамсдэйл – Уайт, Холдинг, Габриэл, Зинченко, Эдегор, Парти, Джака, Сака, Троссард, Жезус.

9 апреля, воскресенье