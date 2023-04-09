Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Ливерпуль
09.04.2023 18:30 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
09 апреля 2023, 07:48 | Обновлено 09 апреля 2023, 07:54
435
1

Ливерпуль – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Зинченко и Ко оступаться крайне нежелательно

09 апреля 2023, 07:48 | Обновлено 09 апреля 2023, 07:54
435
1
Ливерпуль – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 9 апреля, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоится матч 30-го тура чемпионата Англии, в котором отношения выяснят «Ливерпуль» и «Арсенал». Стартовый свисток в матче прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Ливерпуль

«Ливерпуль» в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает 8-е место. В активе у «красных» 43 очка после 28 матчей. В 12 поединках они победили, 7 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений.

К приезду «Арсенала» подопечные Юргена Клоппа подходят с серией из трех матчей без побед. Они 5 марта на своем поле буквально уничтожили «Манчестер Юнайтед» - 7:0. После этого на выезде проиграли 0:1 «Борнмуту», оказались биты в Манчестере «Сити» (1:4) и разошлись в Лондоне миром с «Челси» - 0:0.

По достижениям на своем поле «Ливерпуль» нынче в английской Премьер-лиге пятый. Он в 13 домашних матчах набрал 30 очков, добившись 9 побед при трех ничьих и одном поражении.

Арсенал

Лондонский «Арсенал» располагается в турнирной таблице чемпионата Англии на 1-м месте. У него 72 пункта после 29 игр. Команда в 23 встречах победили, по три раза сыграла вничью и проиграла.

На данный момент «канониры» идут в английской Премьер-лиге на серии из семи победных поединков. Они 15 февраля на своем поле проиграли со счетом 1:3 «Ман Сити». После той неудачи у подопечных Микеля Артеты последовали победы над «Астон Виллой» (2:1 в гостях), «Лестером» (1:0 на выезде), «Эвертоном» (4:0 дома), «Борнмутом» (3:2 дома), «Фулхэмом» (3:0 в гостях), «Кристал Пэлас» (4:1 на своем поле) и «Лидсом» (4:1 дома).

Если взять успехи на выезде, то «Арсенал» в нынешней АПЛ занимает также 1 место, как и в генеральной классификации. Вне родного Лондона он провел 14 матчей и набрал в них 34 очка. В 11 гостевых встречах «канониры» выиграли, 1 раз сыграли вничью и потерпели два поражения.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева окажутся лучше гостей. При этом обе команды результативностью не порадуют и ТБ 2,5 в матче не сыграет. Нашей ставкой будет позиция – победа первой команды и ТМ 2,5 в матче.

Ориентировочные составы:

Ливерпуль: Алиссон – Александр-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Фабиньо, Хендерсон, Салах, Жота, Гакпо.

Арсенал: Рамсдэйл – Уайт, Холдинг, Габриэл, Зинченко, Эдегор, Парти, Джака, Сака, Троссард, Жезус.

9 апреля, воскресенье

«Ливерпуль» – «Арсенал»
Ливерпуль. «Энфилд». 18:30
ТВ-трансляция – Setanta Sports
ЛИВЕРПУЛЬ – АРСЕНАЛ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 1:0
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Ливерпуль – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ман Юнайтед – Эвертон – 2:0. Ошибка Коулмена, 45 минут Миколенко. Видео
прогнозы чемпионат Англии по футболу Ливерпуль Ливерпуль - Арсенал Арсенал Лондон
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси обогнал Роналду! Форвард ПСЖ установил новый клубный рекорд
Футбол | 09 апреля 2023, 00:59 1
Месси обогнал Роналду! Форвард ПСЖ установил новый клубный рекорд
Месси обогнал Роналду! Форвард ПСЖ установил новый клубный рекорд

У Лионеля теперь 702 гола на клубном уровне в Европе, а у Криштиану – 701

Шаг к ЧМ. Сборная Украины обыграла Северную Македонию в первом матче
Другие виды | 08 апреля 2023, 21:45 0
Шаг к ЧМ. Сборная Украины обыграла Северную Македонию в первом матче
Шаг к ЧМ. Сборная Украины обыграла Северную Македонию в первом матче

Украинки неудачно провели второй тайм, но удержали победу

Названа оценка Миколенко за игру Эвертона с Манчестер Юнайтед
Футбол | 08.04.2023, 20:33
Названа оценка Миколенко за игру Эвертона с Манчестер Юнайтед
Названа оценка Миколенко за игру Эвертона с Манчестер Юнайтед
Прометей – чемпион Латвийско-эстонской баскетбольной лиги!
Баскетбол | 08.04.2023, 18:58
Прометей – чемпион Латвийско-эстонской баскетбольной лиги!
Прометей – чемпион Латвийско-эстонской баскетбольной лиги!
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Потеряли два очка. Не можем быть довольны»
Футбол | 09.04.2023, 04:39
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Потеряли два очка. Не можем быть довольны»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Потеряли два очка. Не можем быть довольны»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gambie
2 1
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Артем КРАВЕЦ: Тимощук должен был расторгнуть контракт и вернуться в Украину
Артем КРАВЕЦ: Тимощук должен был расторгнуть контракт и вернуться в Украину
07.04.2023, 19:45 1
Футбол
Прометей вышел в финал Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги
Прометей вышел в финал Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги
07.04.2023, 17:48 4
Баскетбол
Роман с камнем. Как Яремчук потерялся в Брюгге
Роман с камнем. Как Яремчук потерялся в Брюгге
07.04.2023, 08:50 43
Футбол
Определились участницы 1/2 финала турнира серии WTA 500 в Чарльстоне
Определились участницы 1/2 финала турнира серии WTA 500 в Чарльстоне
08.04.2023, 17:35
Теннис
«Что не так с Ломаченко?». Записки украинского болельщика ищут на это ответ
«Что не так с Ломаченко?». Записки украинского болельщика ищут на это ответ
07.04.2023, 18:10 15
Бокс
Конфликт в Вересе. На тренировке случилась драка, Вирт заболел
Конфликт в Вересе. На тренировке случилась драка, Вирт заболел
07.04.2023, 20:12
Футбол
Женский ЧМ по хоккею. Украина оформила 10 шайб и выиграла третий матч
Женский ЧМ по хоккею. Украина оформила 10 шайб и выиграла третий матч
07.04.2023, 15:02
Хоккей
Динамо – Минай – 2:0. Видео голов и обзор матча
Динамо – Минай – 2:0. Видео голов и обзор матча
08.04.2023, 16:18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности