В воскресенье, 9-го апреля, состоится поединок 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал». Матч пройдет в Ливерпуле (Англия), на поле стадиона «Энфилд», начало в 18:30.

«Манчестер Сити» продолжает погоню за правом защитить чемпионский титул, однако сейчас все карты находятся в руках команды Микеля Артеты. «Арсенал» опережает «горожан» на пять очков при равном количестве матчей, что позволяет «канонирам» чувствовать себе в относительной безопасности. Однако впереди у лондонцев как очная игра на поле «Сити», так и матчи против «Челси», «Ньюкасла» и очень коварного «Брайтона». И, естественно, предстоящая игра на «Энфилде» против «Ливерпуля», который в этом сезоне особо не блещет, но и в еврокубки попасть при этом все также стремится.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Арсенал», за которой можно следить в украинской версии сайта.