В воскресенье, 9 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Ливерпуль» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский футболист лондонского клуба Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды и провел на поле 88 минут, после чего был заменен на Кирана Тирни.

Счет был 2:1 в пользу гостей, однако на 87-й минуте Роберто Фирмино замкнул фланговый навес и сравнял результат. В этом эпизоде Зинченко сыграл неудачно. Именно украинца красиво обыграл Трент Александер-Арнольд на левом фланге и сделал результативный навес.

Чемпионат Англии по футболу. 30-й тур

Ливерпуль – Арсенал – 2:2

Голы: Салах, 42, Фирмино, 57 – Мартинелли, 8, Жезус, 28