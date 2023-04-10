Ливерпуль – Арсенал – 2:2. Зинченко должен Арнольду 50 копеек. Видео голов
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В воскресенье, 9 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Ливерпуль» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 2:2.
Украинский футболист лондонского клуба Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды и провел на поле 88 минут, после чего был заменен на Кирана Тирни.
Счет был 2:1 в пользу гостей, однако на 87-й минуте Роберто Фирмино замкнул фланговый навес и сравнял результат. В этом эпизоде Зинченко сыграл неудачно. Именно украинца красиво обыграл Трент Александер-Арнольд на левом фланге и сделал результативный навес.
Чемпионат Англии по футболу. 30-й тур
Ливерпуль – Арсенал – 2:2
Голы: Салах, 42, Фирмино, 57 – Мартинелли, 8, Жезус, 28
События матча
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