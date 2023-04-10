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Чемпионат Англии
Ливерпуль
09.04.2023 18:30 – FT 2 : 2
Арсенал
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Англия
10 апреля 2023, 00:47 |
494
0

Ливерпуль – Арсенал – 2:2. Зинченко должен Арнольду 50 копеек. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 30-го тура АПЛ

10 апреля 2023, 00:47 |
494
0
Ливерпуль – Арсенал – 2:2. Зинченко должен Арнольду 50 копеек. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 9 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Ливерпуль» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский футболист лондонского клуба Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды и провел на поле 88 минут, после чего был заменен на Кирана Тирни.

Счет был 2:1 в пользу гостей, однако на 87-й минуте Роберто Фирмино замкнул фланговый навес и сравнял результат. В этом эпизоде Зинченко сыграл неудачно. Именно украинца красиво обыграл Трент Александер-Арнольд на левом фланге и сделал результативный навес.

Чемпионат Англии по футболу. 30-й тур

Ливерпуль – Арсенал – 2:2

Голы: Салах, 42, Фирмино, 57 – Мартинелли, 8, Жезус, 28

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
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Александр Зинченко Трент Александер-Арнольд Мохамед Салах Роберто Фирмино Габриэл Мартинелли Габриэл Жезус видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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