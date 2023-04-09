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Чемпионат Англии
Ливерпуль
09.04.2023 18:30 – FT 2 : 2
Арсенал
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Англия
09 апреля 2023, 20:32 | Обновлено 09 апреля 2023, 21:02
7723
33

С ошибкой Зинченко. Арсенал замедлил чемпионское шествие в Ливерпуле

Коллектив Юргена Клоппа был близок к победе над лидером чемпионата в конце игры

09 апреля 2023, 20:32 | Обновлено 09 апреля 2023, 21:02
7723
33
С ошибкой Зинченко. Арсенал замедлил чемпионское шествие в Ливерпуле
Getty Images/Global Images Ukraine

​Ожесточенная чемпионская гонка продолжается в конце текущего сезона не только в украинской, но и в английской Премьер-лиге. Но и в этой географически отдаленной стране прослеживается большой интерес для наших болельщиков, поскольку лондонский «Арсенал» с Александром Зинченко в составе может впервые за многие годы завоевать «золотые» медали.

Однако для этого команде Микеля Артеты нужно отлично провести отнюдь не легкий отрезок футбольного года, в который «канониры» заходили с гостевого противостояния против «Ливерпуля» в рамках тридцатого тура национального первенства. Того самого «Ливерпуля», который в текущем сезоне попал под лавину критики от собственных фанатов из-за посредственной игры и такого же качества результатов. Что и говорить, если тот самый «Арсенал» скорее завершит сезон с вдвое большим чем у «красных» количеством забитых мячей, чем футболисты Юргена Клоппа наверстают отставание от зоны еврокубков. Хотя во время очного противостояния турнирные расклады вряд ли волновали хозяев.

Без особой раскачки решили команды начать собственное противостояние, и уже на восьмой минуте дали о себе знать проблемы в защите «Ливерпуля». Сака начал стремительное продвижение в чужую штрафную еще в глубине правого фланга, и пока соперники думали над тем, как правильно его встречать, прозевали рывок Мартинелли в центральную зону. Именно на бразильского нападающего в итоге и была направлена завершающая передача, после чего тот пробил в дальний угол.

Огненный старт встречи был вызовом для команды Клоппа, и довольно сложно было утверждать, что она его с достоинством приняла. «Арсенал» настойчиво прессинговал на чужой половине, но постоянно при этом рисковал пропускать ответные атаки, жертвой одной из которых едва не стал на 20 минуте, когда заброс до левого фланга штрафной от Фабиньо завершился ударом Робертсона мимо дальней штанги.

Потом было очень много избыточных эмоций по малейшим поводам, лишние предупреждения, которые в итоге даже переросли на непонятную отмашку одного из боковых арбитров в лицо Робертсону уже после свистка на перерыв. Но отдельно на этом грязном фоне все равно выделялся второй гол «канониров» – образцовый быстрый выпад через левый фланг на 28 минуте, завершившийся подачей Мартинелли на голову Жезуса в центр чужого штрафного.

Ответом на этот эпизод со стороны гостей стал момент уже ближе к отдыху, когда в фирменной фланговой контратаке «Ливерпуль» разыграл чуть ли не под удар в пустые ворота для Салаха через ноги Джонса, Жоты и Хендерсона. И если кому-то было мало зрелища в первой половине игры, то для просмотра была предложена вторая часть противостояния.

Решение Артеты всей командой отходить к защите было неочевидным и напоминало нам образцы его первых работ на текущей должности. «Арсенал» отдал соперникам все, что имел: пространство, мяч, инициативу, скорость, голевые моменты. А получил пенальти в собственные ворота. Холдинг подцепил ноги Жоты, который боролся за отскок в центре штрафной на 52 минуте, но удар от Салаха в левый нижний угол с точки прошел мимо штанги.

И это был бы действительно не коллектив Юргена Клоппа, если бы хозяева сложили оружие после этой неудачи на собственном поле. «Красные» долго отходили от шокового состояния, но в итоге устроили Рамсдейлу такую очередь испытаний под финальный свисток, которую он еще долго будет вспоминать. А все началось с ошибки уставшего Зинченко на левом фланге защиты, которого пробросом между ног отыграл Трент, после чего подал на дальнюю штангу на голову Фирмино.

Бразильский нападающий быстро побежал за центральную линию после своего забитого мяча, поскольку его команда готовила еще одно нашествие на чужие ворота. И это было действительно эпическое сражение между Салахом, Конате и Рамсдейлом, задачей последнего из которых было восхитительными сейвами не пускать мяч за линию собственных ворот. Удивительно, англичанин с этим справился даже тогда, когда уже казалось, что все, его команда точно должна остаться без очков в этой игре.

В следующем туре «Ливерпуль» будет играть в гостях у «Лидса», а «Арсенал» отправится на выезд к «Вест Хэму» на очередное лондонское дерби.

Английская Премьер-лига. 30-й тур.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live у Telegram Sport.ua

«Ливерпуль» – «Арсенал» - 2:2

Салах, 42, Фирмино, 87 – Мартинелли, 8, Жезус, 28

На 54 минуте Мохамед Салах («Ливерпуль») не забил пенальти (промах).

ван Дейк, 31, Александер-Арнольд, 40, Робертсон, 45+5, Фабиньо, 55 – Уайт, 23, Джака, 40, Сака, 84

«Ливерпуль»: Алиссон – Э. Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Хендерсон, Фабиньо (Фирмино, 78), Джонс (Тьяго, 60) – Жота (Нуньес, 61), Гакпо, Салах.

«Арсенал»: Рамсдейл – Зинченко (Тирни, 88), Габриэль, Холдинг, Б. Уайт – Джака, Парти, Эдегор (Кивер, 80) – Мартинелли, Жезус (Троссар, 79), Сака.

Арбитр: Пол Тирни (Ланкашир, Англия).

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия).

Удары (в створ): 21 (6) – 9 (5)
Угловые: 5 – 4
Оффсайды: 2 – 2.

ЛИВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 13°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 33
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Octopus
Арсенал спас свое очко.
Ливер дома играет хорошо. Не зря они дома набрали 31, а на выезде 14. 
Зинченко традиционно провалил матч против сильного соперника.
Может, то что его хотят сбагрить в Италию не такие уж и слухи.
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+6
avk2307
Зинченко раньше надо было поменять. Тирни в такой игре был полезней во втором тайме.
Ну и судья по моему мнению симпатизировал Ливерпулю с начала второго тайма.
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+4
Sunrise
И да, голы и заголовки - это важно. Но вот я игру смотрел и видел как Зина отбирал мяч на чужой половине, видел как Нуньес танцевал вокруг него и ничего сделать не мог.
Но да, перед голом обыграли, на последних минутах интенсивной игры. Только достаточно ли этого чтобы писать про "троянского коня и провалил матч"? Я не уверен
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+3
Віталій Яценко
Тому і є велике питання стосовно готовності Арсеналу витримати фінішну пряму, яка матчем із Лівером розпочалась. Далі вмотивоаний Вест Хем і Саутгемптон, а потім МанСіті, Челсі, Нькасл і Борнмут. 6 перемог забезпечать Арсеналу перемогу у чемпіонаті.
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+3
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Sasha Panda
Зіні збили целку ! Між ногами, як пацану...
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+3
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yuriy_kent
Дуже добрий другий тайм. Але думаю, Фірміно треба було раніше випускати. 
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+3
Nick.Grabowski
Кількість російської мови в коментарях на сайті спорт.уа вражає. 
І це ж в умовах війни з росією, коли росіяни масово знищують українські школи, беруть в полон українських вчителів, забороняють українську мову, зривають українські прапори, герби, знаки.
Щодо Зінченка. В нього понтів значно більше ніж майстерності. Але в футболі понти не грають.
Тут виходиш на футбольне поле і показуєш who is who. 
Якщо з часом понти в Зінченко закінчяться, то може заграє більш стабільно.
 Понти в прозорому та конкурентному середовищі викликають лише сміх. 
А понти від українських футболістів, в яких історично дуже слабенька репутація на європейській топ-арені, це взагалі інколи суцільна комедія.
Мудрик, Зінченко, Яремчук - класичні приклади випендрювання на порожньому місці. 
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+2
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Лідер по поперечним передачам прогнозовано провалився в важливому матчі. Потім сів, заплакав, заплатив укр.журналістам за позитив про себе. Нічого нового
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+2
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igor shmuylo
У Ливерпуля были моменты что бы выграть ,но не повезло. 
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+2
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Gorok🎧
Ліверпуль показав гарну гру, це було потужно і неймовірно, але "Не так сталося , як гадалося" Видовищний матч, всім гарного вечора
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+1
avk2307
Важливо ще коли Саліба відновиться, а то по суті заміни рівноцінної немає йому. Холдінг і Ківьор не на тому рівні на жаль
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+1
Springfield
Вот и закончились башкирские хохмочки. МС точно выиграет пропущенный матч с Вест Хэм. А дальше Арсеналу надо не проиграть Сити и Ньюкаслу на их полях. Ух будет весело.  Английские комментаторы аж завыли на последних секундах этой игры. Когда Арс мог вообще голый остаться.
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+1
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Serhii P.
олень
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+1
avk2307
Логічно в іграх,коли суперник фізично переважає Зіну хвилині на 60 міняти. Але от був момент коли Алісон помилився і мяч у Тірні і він повз ворота вдарив, а Зіна б віддав передачу на партнерів, які вдвох знаходились в кращій позиції. Короче все не просто....
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0
Octopus
Забей Салах пеналь игра бы кончилась 5:2, а так Ливер в себя поверил но не на 100%
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0
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Calm
🤮 ліверпуль
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0
Nordenus
Когда Арсенал сел в полную оборону, надо было Тирни выпускать вместо Зины, Артета опять тянул до последнего...
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-1
luceorius
 Гвардіола підкинув Артеті Троянського коня?
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-2
Maxim Shkurat
почему мне стыдно от игры наших миллионеров? играют они а стыдно мне. повыесжали непонятно как из нашей страны и вместо того чтобы ее защищать, позорят ее. повезло, что не попал на фронт, так играй как в последний раз, играй за тех других которые не уехали которых мобилизировали. скоро посмотрим еще на одного "патриота" цыганкова.
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-3
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Sunrise
Арсенал созрел чтобы обыгрывать в футбол хозяев на Энфилде.
Ливерпуль созрел чтоб переламывать игру подлостью и грубостью. 
Всё течёт, всё меняется. 
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-6
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