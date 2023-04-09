С ошибкой Зинченко. Арсенал замедлил чемпионское шествие в Ливерпуле

​Ожесточенная чемпионская гонка продолжается в конце текущего сезона не только в украинской, но и в английской Премьер-лиге. Но и в этой географически отдаленной стране прослеживается большой интерес для наших болельщиков, поскольку лондонский «Арсенал» с Александром Зинченко в составе может впервые за многие годы завоевать «золотые» медали.

Однако для этого команде Микеля Артеты нужно отлично провести отнюдь не легкий отрезок футбольного года, в который «канониры» заходили с гостевого противостояния против «Ливерпуля» в рамках тридцатого тура национального первенства. Того самого «Ливерпуля», который в текущем сезоне попал под лавину критики от собственных фанатов из-за посредственной игры и такого же качества результатов. Что и говорить, если тот самый «Арсенал» скорее завершит сезон с вдвое большим чем у «красных» количеством забитых мячей, чем футболисты Юргена Клоппа наверстают отставание от зоны еврокубков. Хотя во время очного противостояния турнирные расклады вряд ли волновали хозяев.

Без особой раскачки решили команды начать собственное противостояние, и уже на восьмой минуте дали о себе знать проблемы в защите «Ливерпуля». Сака начал стремительное продвижение в чужую штрафную еще в глубине правого фланга, и пока соперники думали над тем, как правильно его встречать, прозевали рывок Мартинелли в центральную зону. Именно на бразильского нападающего в итоге и была направлена завершающая передача, после чего тот пробил в дальний угол.

Огненный старт встречи был вызовом для команды Клоппа, и довольно сложно было утверждать, что она его с достоинством приняла. «Арсенал» настойчиво прессинговал на чужой половине, но постоянно при этом рисковал пропускать ответные атаки, жертвой одной из которых едва не стал на 20 минуте, когда заброс до левого фланга штрафной от Фабиньо завершился ударом Робертсона мимо дальней штанги.

Потом было очень много избыточных эмоций по малейшим поводам, лишние предупреждения, которые в итоге даже переросли на непонятную отмашку одного из боковых арбитров в лицо Робертсону уже после свистка на перерыв. Но отдельно на этом грязном фоне все равно выделялся второй гол «канониров» – образцовый быстрый выпад через левый фланг на 28 минуте, завершившийся подачей Мартинелли на голову Жезуса в центр чужого штрафного.

Ответом на этот эпизод со стороны гостей стал момент уже ближе к отдыху, когда в фирменной фланговой контратаке «Ливерпуль» разыграл чуть ли не под удар в пустые ворота для Салаха через ноги Джонса, Жоты и Хендерсона. И если кому-то было мало зрелища в первой половине игры, то для просмотра была предложена вторая часть противостояния.

Решение Артеты всей командой отходить к защите было неочевидным и напоминало нам образцы его первых работ на текущей должности. «Арсенал» отдал соперникам все, что имел: пространство, мяч, инициативу, скорость, голевые моменты. А получил пенальти в собственные ворота. Холдинг подцепил ноги Жоты, который боролся за отскок в центре штрафной на 52 минуте, но удар от Салаха в левый нижний угол с точки прошел мимо штанги.

И это был бы действительно не коллектив Юргена Клоппа, если бы хозяева сложили оружие после этой неудачи на собственном поле. «Красные» долго отходили от шокового состояния, но в итоге устроили Рамсдейлу такую очередь испытаний под финальный свисток, которую он еще долго будет вспоминать. А все началось с ошибки уставшего Зинченко на левом фланге защиты, которого пробросом между ног отыграл Трент, после чего подал на дальнюю штангу на голову Фирмино.

Бразильский нападающий быстро побежал за центральную линию после своего забитого мяча, поскольку его команда готовила еще одно нашествие на чужие ворота. И это было действительно эпическое сражение между Салахом, Конате и Рамсдейлом, задачей последнего из которых было восхитительными сейвами не пускать мяч за линию собственных ворот. Удивительно, англичанин с этим справился даже тогда, когда уже казалось, что все, его команда точно должна остаться без очков в этой игре.

В следующем туре «Ливерпуль» будет играть в гостях у «Лидса», а «Арсенал» отправится на выезд к «Вест Хэму» на очередное лондонское дерби.

Английская Премьер-лига. 30-й тур.

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«Ливерпуль» – «Арсенал» - 2:2

Салах, 42, Фирмино, 87 – Мартинелли, 8, Жезус, 28

На 54 минуте Мохамед Салах («Ливерпуль») не забил пенальти (промах).

ван Дейк, 31, Александер-Арнольд, 40, Робертсон, 45+5, Фабиньо, 55 – Уайт, 23, Джака, 40, Сака, 84

«Ливерпуль»: Алиссон – Э. Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Хендерсон, Фабиньо (Фирмино, 78), Джонс (Тьяго, 60) – Жота (Нуньес, 61), Гакпо, Салах.

«Арсенал»: Рамсдейл – Зинченко (Тирни, 88), Габриэль, Холдинг, Б. Уайт – Джака, Парти, Эдегор (Кивер, 80) – Мартинелли, Жезус (Троссар, 79), Сака.

Арбитр: Пол Тирни (Ланкашир, Англия).

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия).

Удары (в створ): 21 (6) – 9 (5)

Угловые: 5 – 4

Оффсайды: 2 – 2.

ЛИВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 13°C