09.04.2023 13:00 – FT 1 : 1
Украина. Премьер лига09 апреля 2023, 17:11 |
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Александрия – Черноморец – 1:1. Яркая битва Ротаня и Григорчука. Обзор
Команды сильнейшего не выявили
09 апреля 2023, 17:11 |
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В матче чемпионата Украины «Александрия» под руководством Руслана Ротаня снова сыграла вничью. «Черноморец» Романа Григорчука, играя в меньшинстве, удержал счет 1:1.
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Ковалец (Александрия).
45’
Александр Демченко (Черноморец) получает красную карточку.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Алефиренко (Черноморец).
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