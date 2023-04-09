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Чемпионат Украины
Александрия
09.04.2023 13:00 – FT 1 : 1
Черноморец
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Украина. Премьер лига
09 апреля 2023, 17:11 |
294
0

Александрия – Черноморец – 1:1. Яркая битва Ротаня и Григорчука. Обзор

Команды сильнейшего не выявили

09 апреля 2023, 17:11 |
294
0
Александрия – Черноморец – 1:1. Яркая битва Ротаня и Григорчука. Обзор
ФК Александрия

В матче чемпионата Украины «Александрия» под руководством Руслана Ротаня снова сыграла вничью. «Черноморец» Романа Григорчука, играя в меньшинстве, удержал счет 1:1.

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Ковалец (Александрия).
45’
Александр Демченко (Черноморец) получает красную карточку.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Алефиренко (Черноморец).
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Черноморец Одесса Александрия Александрия - Черноморец видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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