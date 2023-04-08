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Чемпионат Украины
Александрия
09.04.2023 13:00 - : -
Черноморец
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Украина. Премьер лига
08 апреля 2023, 20:50 | Обновлено 08 апреля 2023, 21:39
193
0

Александрия – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Обе команды в этом году еще не проигрывали

08 апреля 2023, 20:50 | Обновлено 08 апреля 2023, 21:39
193
0
Александрия – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 9 апреля, в Александрии на поле стадиона «Ника» состоится матч 20-го тура украинской Премьер-лиги, в котором выяснит отношения «Александрия» и «Черноморец». Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Александрия

«Александрия» в турнирной таблице чемпионата Украины занимает 5-е место. У нее 31 очко после 18 матчей. Команды имеет в активе 8 побед и 7 ничьи, в пассиве – 3 поражения.

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В зимнее межсезонье александрийцы пережили тренерскую рокировку – их возглавил наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань. При подготовке к весенней части сезона команда провела 10 товарищеских матчей. В них было одержано 2 победы, 2 раза фиксировалась ничья, а в 6 встречах «Александрия» проиграла.

Без побед обошлись подопечные Ротаня и на старте второй части чемпионата Украины. Они начали с ничьей 3:3 с «Металлистом 1925», затем поделили очки с «Днепро-1» (2:2), «Минаем» (1:1) и «Металлистом» (0:0). Понижать результаты мирных исходов дальше было некуда, и в минувший уик-энд александрийцы выиграли – они на своей поле разгромили «Ворсклу» со счетом 3:0.

Черноморец

Одесский «Черноморец» располагается на 11-й позиции в таблице украинской Премьер-лиги. После 19 матчей у команды 19 очков. В 4 матчах она выиграла, семь раз довольствовалась ничьими и потерпела 8 поражений.

Под занавес осенней части сезона подопечные Романа Григорчука выдали серию из трех матчей без побед, зато в заключительной игре 2022 года не проиграли, сумев на выезде поделить очки с «Рухом» – ничья 2:2. Зато после зимнего антракта «моряки» еще ни разу не оступились – 2 победы, 2 ничьи.

В первой официальной игре 2023 года «Черноморец» в Ровно обыграл «Верес» (3:1), после чего сыграл 1:1 в Одессе с «Металлистом». Далее вновь в гостях был повержен «Ингулец» (2:1), а также в родных стенах состоялась ничья с донецким «Шахтером» – 2:2.

Григорчук в матчах весенней части сезона умело использует ротацию подопечных. Под рукой у него, по сути, полтора полноценных состава, что дает ему выбор. Впрочем, с каждой очередной игрой костяк коллектива становится все четче и четче, и это сказывается положительно как на игре, так и на результатах.

История взаимоотношений

Соперники провели между собой в УПЛ 18 матчей. На счету «Александрии» 7 побед, у «Черноморца» – пять выигрышей. 6 матчей завершились вничью.

В Александрии хозяева победили в трех поединках, проиграли 1 раз, а в четырех встречах сильнейший выявлен не был.

Ориентировочные составы

Александрия: Шевченко – Цуриков, Бабогло, Логинов, Мирошниченко, Рыбалка, Ковалец, Третьяков, Кожушко, Мустафаев, Кулаков.

Черноморец: Непогодов – Гучек, Салюк, Путря, Брагару, Демченко, Васильев, Кузык, Хадида, Алефиренко, Бадибанга.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке его хозяева смогут сыграть лучше, чем гости. Ко всему, обе команды порадуют результативностью. Как следствие, нашей ставкой будет – победа первой команды с ТБ 2,5 в матче.

9 апреля, воскресенье

«Александрия» – «Черноморец»
Александрия. «Ника». 13:00
Арбитр – Игорь Пасхал (Херсон)
ТВ-трансляция – Setanta Sports+, YouTube Setanta Sports УПЛ
АЛЕКСАНДРИЯ ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Источник Sport.ua
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