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  4. Ротань вновь за старое. Черноморец выстоял в меньшинстве против Александрии
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Александрия
09.04.2023 13:00 – FT 1 : 1
Черноморец
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Украина. Премьер лига
09 апреля 2023, 15:01 |
1068
4

Ротань вновь за старое. Черноморец выстоял в меньшинстве против Александрии

Команда с Кировоградщины провела больше тайма при численном преимуществе, но не использовала это

09 апреля 2023, 15:01 |
1068
4
Ротань вновь за старое. Черноморец выстоял в меньшинстве против Александрии
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Александрия» – «Черноморец» - 1:1

Калитвинцев, 67 – Алефиренко, 35

Сигеев, 47, Калитвинцев, 69 – Демченко, 29, Алефиренко, 82, Непогодов, 89

Демченко, 45+2 (второе предупреждение)

«Александрия»: Шевченко – Цуриков, Логинов, Бабогло, Мирошниченко – Ковалец (Шулянский, 80), Мустафаев (Сигеев, 46), Михайленко (Рыбалка, 64) – Третьяков, Кулаков (Кобзарь, 65), Кожушко (Калитвинцев, 4646).

«Черноморец»: Непогодов – Брагару, Гучек, Салюк, Ермаков – Демченко, Васильев, Кузык (Юсов, 78) – Алефиренко, Хадида (Политило, 46), Бадибанга.

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

Удары (в створ): 21 (4) – 2 (1)
Угловые: 12 – 3
Оффсайды: 2 – 2.

АЛЕКСАНДРИЯ - ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 4
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ortomir
Шаран та Гура кожен по-своєму вибудували самобутню команду. Ротань те по-своєму її майже розвалив.
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0
fitnes_sports066
Пусть за пятое место борется, не конкурент четверке клубов лидеров уж точно
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0
Перець
Фізрук, яка збірна шо попало !
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0
Springfield
5 ничьих в 6-ти играх. Это -10 очков!  Могли спокойны находиться на 3-м месте.  Но видать им это не надо. Оставили на следующий сезон.
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0
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