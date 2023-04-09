Ротань вновь за старое. Черноморец выстоял в меньшинстве против Александрии
Команда с Кировоградщины провела больше тайма при численном преимуществе, но не использовала это
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 20-й тур.
«Александрия» – «Черноморец» - 1:1
Калитвинцев, 67 – Алефиренко, 35
Сигеев, 47, Калитвинцев, 69 – Демченко, 29, Алефиренко, 82, Непогодов, 89
Демченко, 45+2 (второе предупреждение)
«Александрия»: Шевченко – Цуриков, Логинов, Бабогло, Мирошниченко – Ковалец (Шулянский, 80), Мустафаев (Сигеев, 46), Михайленко (Рыбалка, 64) – Третьяков, Кулаков (Кобзарь, 65), Кожушко (Калитвинцев, 4646).
«Черноморец»: Непогодов – Брагару, Гучек, Салюк, Ермаков – Демченко, Васильев, Кузык (Юсов, 78) – Алефиренко, Хадида (Политило, 46), Бадибанга.
Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).
Стадион: КСК «Ника» (Александрия).
Удары (в створ): 21 (4) – 2 (1)
Угловые: 12 – 3
Оффсайды: 2 – 2.
АЛЕКСАНДРИЯ - ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 21°C
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американец победил Шуичиро Йошино досрочно технокаутом в 6-м раунде
Одесситам будет вдвойне сложнее играть во второй половине встречи