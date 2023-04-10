Роман ГРИГОРЧУК: «Принимаем этот результат таким, как есть»

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал ничью с «Александрией» (1:1) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

– В хорошем настроении завершали первый тайм, все получалось у команды – счет 1:0, и вот, красная карточка.

– Да тут речь не шла о настроении, и никто не думал, какое у нас настроение. Это никому не интересно, мы должны просто действовать, исходя из сложившейся ситуации. Сложилась ситуация, что мы остались в меньшинстве, соответственно, все наши мысли были о 45 минутах в меньшинстве. Этому мы посвятили перерыв, и во втором тайме уже действовали по плану, который для себя, скажем так, определили в перерыве игры.

– Исходя из событий на поле, ничья – это положительный результат для «Черноморца»?

– Не могу сказать. Так как сложилось, что мы 45 минут играли в меньшинстве, наверное да. С другой стороны… Хотя, что с другой стороны, кому это интересно, что с другой стороны? Ну что, 1:1 – принимаем этот результат таким, как есть. Что мы будем гневить Бога и сейчас говорить о каких-то виртуальных вещах. Это такое, только предположения могут быть.

– Во втором тайме команда выполнила все тренерские установки?

– Конечно. Команда действовала так, как мы договорились и в тактическом и стратегическом плане. Мы хотели, даже не так, мы надеялись, что у нас будут некоторые атакующие моменты, где мы сможем больше раз угрожать воротам соперника, чем оно было на самом деле.