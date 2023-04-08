В воскресенье, 9-го апреля, состоится поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и одесский «Черноморец». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 13:00.

Руслан Ротань на прошлых выходных наконец-то одержал первую победу во главе «Александрии» – над «Ворсклой» (3:0), и теперь фанатам команды остается лишь верить в то, что следующего успеха не придется также ждать в течение пяти матчей. В то же самое время Роман Григорчук с «Черноморцем» достигает невиданных ранее высот, и был действительно близок к победе над донецким «Шахтером», но ограничился ничьей (2:2). Две команды в полном порядке и подходят к очной встрече в отличной форме – качественный футбол в таком случае гарантирован.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.