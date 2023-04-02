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  4. Патрик ван ЛЕУВЕН: «Бороться за топ-2? Заря сейчас выглядит стабильнее»
Украина. Премьер лига
02 апреля 2023, 18:51 |
373
0

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Бороться за топ-2? Заря сейчас выглядит стабильнее»

Команда держится в топ-3 УПЛ

02 апреля 2023, 18:51 |
373
0
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Бороться за топ-2? Заря сейчас выглядит стабильнее»
ФК Заря. Патрик ван Леувен

Наставник «Зари» Патрик ван Леувен после победы 3:0 над «Рухом» оценил шансы команды бороться за самые высокие позиции УПЛ. Сейчас «Заря» отстает от лидера «Шахтера» на 3 очка.

– Две команды играли в футбол. С первых минут у нас начали появляться шансы на реализацию моментов. Соперник хорошо защищался и также создал несколько моментов. Радует, что никто не играл исключительно от обороны. Игроки, которые сегодня забивали, и вообще вся команда хорошо сделала свою работу, я ребятами доволен. Также мне нравятся действия нашего молодого вратаря Александра Сапутина, он прогрессирует с каждым днем все больше. Не забывайте еще, что для него это только 4 игра в Премьер-лиге. Мы сегодня играли как одна команда и от этого всегда многое зависит. Результат соответствует игре.

Готова ли «Заря» бороться за что-то большее, чем 3-е место в турнирной таблице?
– В первом круге мы играли нестабильно. Поэтому сейчас смотрим на каждую игру и расцениваем свои возможности. В этом году уже стали играть стабильнее, в каждом матче есть моменты. Конечно, мы стараемся забивать, побеждать и показывать свою игру в каждом поединке. Если соперник хочет играть так же, как и мы, то они дают возможность подхода к своим воротам, как это сегодня делал «Рух».

– Почему Эдуардо Герреро не вышел на поле?
– Когда он только присоединился к команде, у него было и есть много энтузиазма, чтобы играть. Но некоторое время он пропустил. Ему еще нужно время для адаптации в Украине. Потому дали паузу. Она пойдет ему на пользу и поможет лучше играть и добавить в физической форме. Думаю, что на следующий матч он будет готов.

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Заря Луганск Патрик ван Леувен чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Заря Луганск
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