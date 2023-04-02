Четыре из четырех. Заря уверенно разобралась с Рухом

Предматчевые расчеты были в пользу «Зари». Команда после возобновления чемпионата выиграла все три матча, а серия без поражений продолжалась 7 игр: 4 победы и 3 ничьи.

Руховцы в последних 7 матчах выиграли лишь один раз – 2:1 у «Металлиста» на самом старте весенней части чемпионата. До этого львовский клуб побеждал еще в начале ноября. Кроме того, руховцы имели рекордную серию матчей с пропущенными голами: 9 игр – 12 голов. В итоге обе команды продлили свои серии.

В начале матча на поле было много силовой борьбы и длинных передач. Уже на первой минуте игроки «Зари» после штрафного удара трижды пробивали по воротам, но Панькив и защитники отбились. На шестой минуте было опасно у ворот «Зари»: Эдсон с углового подал на Довгого, тот принял мяч и пробил примерно с 11 метров – Сапутин спас «Зарю». Чуть ли не сразу у Довгого был еще один момент, но мяч полетел выше ворот после того, как Алексей нанес удар в падении с линии вратарской.

«Заря» ответила двумя острыми атаками с интервалом в две минуты. Сначала Булеца из центра штрафной отдал левее на Дришлюка, но тот пробил выше. Затем Антюх нанес неточный удар после передачи Русина. Еще через минуту луганчане заработали пенальти: Слюбик сбил Дришлюка. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Булеца, пробив точно в правый от себя угол ворот. В дальнейшем первый тайм проходил с небольшим преимуществом «Зари», больше контролировавшей мяч. «Рух» большую часть тайма в атаке выглядел очень бледно. Таллес совсем не напоминал того игрока, который сделал хет-трик в ворота «Зари» в матче первого круга. Бразилец Эдсон выглядел совсем не как бразилец. Карабин на острие атаки преимущественно оставался без мяча.

На первых минутах второго тайма команда Виталия Пономарева, проводившего первый в карьере матч в должности главного тренера, значительно добавила в активности, но реальной угрозы воротам Сапутина не создала. Атакующая активность «Руха» длилась совсем недолго. События переместились в центр поля, было много борьбы и неточных передач. Видимо, такое течение игры усыпило бдительность игроков львовской команды, и они пропустили быструю атаку «Зари», которую точным ударом из центра штрафной площадки завершил Русин. Пас ему отдал Вантух, который за несколько минут до этого вышел на замену.

Свой единственный шанс хоть как-то изменить ход игры «Рух» упустил на 75-й минуте: Соломон протянул мяч по левому флангу, сделал передачу на 11-метровую отметку, откуда Климчук попал в перекладину.

В конце матча «Заря» забила в третий раз. Вновь в результативной атаке принял участие Вантух, а завершил ее Погорелый, также вышедший на поле во втором тайме. Молодой игрок одним касанием принял мяч, а другим нанес точный удар. Этот гол стал первым во взрослом футболе для 18-летнего форварда.

«Заря» одержала четвертую победу в четырех матчах весенней части чемпионата. Коллектив Патрика ван Леувена пока выглядит очень уверенно. Благодаря тому, что «Шахтер» потерял зачетные баллы в игре с «Черноморцем», луганчане приблизились к лидеру на расстояние трех очков. Но «Заря» сыграла на один матч больше.

«Рух» потерпел третье поражение подряд. Пока смена тренера не принесла положительного результата. В составе команды много молодых и талантливых игроков, воспитанников именно Виталия Пономарева. В частности, Дидык, Лях, Роман вызываются в сборную Украины U-21, которая готовится к чемпионату Европы. Есть представители львовского клуба и в сборной U-19. Учитывая умение Виталия Пономарева работать с молодежью, можно предположить, что у команды есть неплохие перспективы. Успеет ли она реализовать их в УПЛ? Ведь турнирное состояние для руховцев сейчас очень угрожающее.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Заря» – «Рух» – 3:0

Булеца (19, с пенальти), Русин (64), Погорелый (87).

Русин (45+1).

«Заря»: Сапутин – Бутко, Имереков, Батагов, Снурницын, Бражко, Дришлюк (Хахлев, 88), Булеца (Полегенько, 88), Мишнев (Вантух, 60), Н.Русин (Шахов, 73), Антюх (Погорелый, 73).

«Рух»: Панькив - Роман, Дидык, Слюбик, Лях, Довгий, Эдсон (Притула, 61), Карабин (Рунич, 61), Таллес, Соломон, Климчук.

Арбитр – Виталий Романов (Днепр).

Стадион – «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

ЗАРЯ - РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ